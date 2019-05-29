«Были попытки создать канатную дорогу для переправки нелегальных нарушителей через контрольно-следовую полосу»

Пограничникам на этой необычной заставе приходится смотреть в два направления. Под бдительным контролем одновременно границы с Польшей и Украиной, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Причём участки между собой не связаны. И у каждого своя специфика: на запад стремятся мигранты, с юга то и дело норовят переправить контрабанду. И смекалке многих нарушителей можно только позавидовать.