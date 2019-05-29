Пограничникам на этой необычной заставе приходится смотреть в два направления. Под бдительным контролем одновременно границы с Польшей и Украиной, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Пограничникам на этой необычной заставе приходится смотреть в два направления. Под бдительным контролем одновременно границы с Польшей и Украиной, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Причём участки между собой не связаны. И у каждого своя специфика: на запад стремятся мигранты, с юга то и дело норовят переправить контрабанду. И смекалке многих нарушителей можно только позавидовать.
Роман Савчук, старший офицер управления охраны границы Брестской пограничной группы:
Были попытки создать канатную дорогу для переправки нелегальных нарушителей через контрольно-следовую полосу и сигнализационный комплекс, попытки прорыть тоннель с тыла Республики Беларусь под сигнализационным комплексом в пограничную полосу. Есть и GPS-навигаторы, и электронные карты, которые очень хорошо служат ориентиром в ходе нарушения границы. Но пограничники готовы к этим ухищрениям.
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