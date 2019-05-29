«Бумага является оптически мёртвой». Как пограничники определяют фальшивые документы

В документах люди в зелёной форме знают толк. А разглядеть могут даже самую тонко скроенную подделку, рассказали в программе «Специальный репортаж». Недавно в сети пограничников попала крупная рыба. Российский банкир с долгом в 15 миллионов долларов подался на запад с поддельным словенским паспортом. Но не учёл, что местным контролёрам такие аферы известны давно. На занятиях десятикратно приближают каждую деталь документа.

Ведь зачастую подделывают даже специальные паспорта.

Роман Зуев, старший эксперт экспертно-криминалистического отделения Брестской пограничной группы:

Как в данном случае был задержан гражданин, который пытался пересечь незаконно государственную границу при использовании специального паспорта. Процедура прохождения с таким паспортом намного быстрее и удобнее. Соответственно, здесь контролёр обратил внимание на то, что имеются признаки клея. В целом, мы видим, что бумага является оптически мёртвой. Но по периферии изображения мы видим следы клея, которые люминесцируют в ультрафиолете. А также видим нечёткость воспроизведения мастичной печати.

Всего же в атласах экспертов фальшивые и не только паспорта более чем 190 стран. Поэтому незнакомый документ в руках пограничника – это почти фантастика. Коллекция регулярно обновляется, ведь не стоят на месте и кустарные технологии.