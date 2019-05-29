Покровительница врачей и меценатов. В Минск прибыл ковчег с десницей святой Великой княгини Елисаветы

Новости Беларуси. 29 мая в Беларусь уже во второй раз из Нью-Йорка прибыла десница святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и частица мощей инокини Варвары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально несколько часов назад прямиком из Национального аэропорта святыню доставили в Свято-Духов кафедральный собор, где её встретили тысячи паломников.

Как только духовный груз – десницу святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы и частицу мощей инокини Варвары внесли в храм и началась молитва – небеса разверзлись дождем. Но невзирая на это, сюда вереницы людей шли на поклон.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Паломники и сотни верующих встречали святыню у кафедрального собора. Символ веры и духовный источник. Один из реальных примеров жизни по Евангелию. Но такие судьбы, а главное – земные миссии остаются в истории христианства на века.

Великая княгиня Елисавета была внучкой королевы Великобритании Виктории, старшей сестрой императрицы Александры и супругой Великого князя Сергея Александровича. Рожденная в протестантской семье, княгиня выходит замуж за представителя императорского дома Романовых.

В поисках истинной веры, вдохновленная молитвами благоверного супруга, ей открывается православие, и она принимает этот крест. Высокий статус и истинное служение людям, страждущим и потерявшим маяки надежды – не антагонизмы, предназначение. 1905-й становится переломным, изменившим всю жизнь княгини. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь. Бросившись к месту взрыва, супруга на коленях собирала части тела, еще мгновение назад живого мужа.

В час тяжелого испытания она в молитвах обращалась к Богу. И в сердце ее пришла не ненависть, а прощение – так, как гласит Священное Писание. Елисавета Федоровна даже подала государю прошение о помиловании убийцы. После на Большой Ордынке княгиня купила участок земли и основала там обитель милосердия.

Помогали больным и убогим, и люди видели, что такой великий человек – она княгиня – подходит и, не боясь, помогает людям.

Арестовали Великую княгиню Елисавету на третий день Пасхи 1918-го. Вместе с сёстрами обители, среди которых была и Варвара, она приняла мученическую смерть в шахте рудников Урала. Елисавета по праву считается подвижницей 20 века, а так же небесной покровительницей врачей и благотворителей.

Мне сердце подсказало, что нужно здесь быть.

Елисавета защищает семью и все что связано с нами, дает любовь. Хочется приложиться.

Игнатий епископ Боровлянский, викарий Минской епархии:

Великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара пусть помогают всему белорусскому народу сохранять мир, единство и братство в нашей стране.

Протоиерей Андрей Соммер, ключарь Знаменского Синодального собора в Нью-Йорке:

Десница – вся правая ее рука – это та самая рука, которой она себя крестным образом осеняла, которая помогала нищим и бедным, больным. Мы приехали сегодня в Беларусь, в Минск, чтобы дать возможность людям приложиться к этим мощам.

Вместе со святыней православная молодежь США привезла средства для детей-инвалидов реабилитационного центра в Пинске. В 2018 году Молодежная ассоциация святого князя Владимира помогла минскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями развития. За собранные средства на территории интерната были созданы сенсорный сад и контактный зоопарк.