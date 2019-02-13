Школьники из Клецкого района завоевали 6 дипломов на конкурсе по Scratch-программированию

Новости Беларуси. Лучшие юные программисты живут в Клецком районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ученики двух местных школ завоевали наибольшее количество дипломов на ежегодном конкурсе по программированию в среде Scratch.

На их счету шесть дипломов различных степеней, в том числе две – первой в номинациях «Моя профессия будущего» и «Мир мульти». Всего на суд жюри было представлено 122 проекта от школьников 1-6 классов.