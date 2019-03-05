Школьникам предложили надеть очки, имитирующие опьянение. Зачем?

В Городском клиническом наркологическом диспансере г. Минска запустили необычный пилотный проект «Начни с себя». К нему подключилась и одна из столичных школ – №94.
Ученикам 10-го класса в доступной форме довели информацию об опасности наркотиков. А также об алкогольной зависимости. Но способом донесения информации на этот раз стали специальные очки, которые создают эффект алкогольного или наркотического опьянения. Но сознание при этом остается в норме.
Рассказала подробнее о задумке медиков, а также продемонстрировала эти очки гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель главного врача наркологического диспансера г. Минска – Жанна Истомина.
Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:
Для меня эти очки были большим сюрпризом. Одни из наших друзей из фирмы предложили мне эти очки в качестве программ, которые существуют у них, ответственного потребления алкоголя. Такие программы есть в мире.
Очень неоднозначно принимают эти очки до сих пор. Проект новый, существует он совсем недавно, мы начали подключать школы. И родителей очень волнует вопрос: «А не пойдут ли наши дети употреблять алкоголь и наркотики? Может, им понравится». Спешу сразу успокоить: эйфории эти очки не дают. Здесь идут физиологические нарушения. То есть нарушается аккомодация зрения, нарушается координация движений.
Я хочу сказать, что даже взрослые дядьки, с которыми я проводила занятия с этими очками – был у меня слушатель, который считает себя трезвенником – он говорит: «Я сейчас обману ваши очки». Надел, посидел. Потом попробовал пройтись между двух рядов. После того, как он начал равнять столы в этих рядах, он понял, что это не имитация, что это, действительно, очки, которые работают, которые показывают, как испытывает себя человек при неизмененном сознании, его поведение.
Часто при своей работе я встречалась с водителями, которых привозили в состоянии опьянения. И они говорили: «Да я же ровно иду! Всё хорошо. Я и вожу так!» А когда предлагаешь им эти очки, они понимают, что не всё так хорошо, как им кажется, для них это шок.
Есть такое понятие как подростковый инфантилизм, когда они стараются сделать совсем по-другому, чем говорят родители. Поэтому, когда приходят взрослые тёти или дяди в класс и начинают в назидательном тоне рассказывать – это делать нельзя, то делать нельзя, а домой они приходят и видят совсем другое. 99% наших людей впервые попробовали алкоголь в своей семье.
Поэтому мы решили научить детей, я попала в 94-ую школу на лекцию в 10-ый класс. Показала им эти очки – они заинтересовались. Сделали сами на том уровне, на котором они понимают, презентацию, лекцию по поводу вреда и действия наркотиков и алкоголя. Мною это было отредактировано. Они берут у меня эти очки и выходят в другие классы к своим же соученикам и рассказывают.
Мое мнение и мнение многих наркологов о том, что такие лекции наиболее доходчивые и эффективные. То есть принцип «равный обучает равного» – он даёт больше эффекта.
Как показывает опыт, многие идут на пробу алкоголя или каких-то психоактивных веществ ради интереса, не потому что они собираются дальше употреблять, а ради интереса – посмотреть, что с ними будет. Вот, без эффекта эйфории они осознают, что с ними будет. Конечно, когда дети надевают очки и пытаются выполнить какие-то простейшие движения и у них это не получается, те, кто со стороны, воспринимают это с юмором. Те, кто идёт в очках, пытаются сделать какие-то точные движения. Элементарно – открыть дверь, поднять с пола ручку – у них это не получается, они заваливаются. Посмотрите на наших современных детей: они боятся стать посмешищем на всеобщем обозрении. А тут смеются все!
Есть ли какая-то статистика в других странах, насколько эффективен этот метод?
Жанна Истомина:
Такие программы уже несколько лет очень широко используются в Польше. Это ближайшее к нам по менталитету государство. И, как генетики говорят, мы с поляками – одно и то же. У них резко снизилось употребление алкоголя на душу населения!
Я с этими очками была в командовании ВВС, ПВО, и в Пограничном комитете, и в Таможенном комитете, в Службе безопасности Президента. И там личный состав. И получается так, что наш проект шагнул за пределы Минска. Потому что личный состав – ребята 18-20 лет, призванные на срочную службу со всей Беларуси. И поэтому можно сказать, что мы своим проектом охватили всю республику.