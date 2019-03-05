Школьникам предложили надеть очки, имитирующие опьянение. Зачем?

Ученикам 10-го класса в доступной форме довели информацию об опасности наркотиков. А также об алкогольной зависимости. Но способом донесения информации на этот раз стали специальные очки, которые создают эффект алкогольного или наркотического опьянения. Но сознание при этом остается в норме.

Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:

Для меня эти очки были большим сюрпризом. Одни из наших друзей из фирмы предложили мне эти очки в качестве программ, которые существуют у них, ответственного потребления алкоголя. Такие программы есть в мире.

Очень неоднозначно принимают эти очки до сих пор. Проект новый, существует он совсем недавно, мы начали подключать школы. И родителей очень волнует вопрос: «А не пойдут ли наши дети употреблять алкоголь и наркотики? Может, им понравится». Спешу сразу успокоить: эйфории эти очки не дают. Здесь идут физиологические нарушения. То есть нарушается аккомодация зрения, нарушается координация движений.

Я хочу сказать, что даже взрослые дядьки, с которыми я проводила занятия с этими очками – был у меня слушатель, который считает себя трезвенником – он говорит: «Я сейчас обману ваши очки». Надел, посидел. Потом попробовал пройтись между двух рядов. После того, как он начал равнять столы в этих рядах, он понял, что это не имитация, что это, действительно, очки, которые работают, которые показывают, как испытывает себя человек при неизмененном сознании, его поведение.

Часто при своей работе я встречалась с водителями, которых привозили в состоянии опьянения. И они говорили: «Да я же ровно иду! Всё хорошо. Я и вожу так!» А когда предлагаешь им эти очки, они понимают, что не всё так хорошо, как им кажется, для них это шок.

Есть такое понятие как подростковый инфантилизм, когда они стараются сделать совсем по-другому, чем говорят родители. Поэтому, когда приходят взрослые тёти или дяди в класс и начинают в назидательном тоне рассказывать – это делать нельзя, то делать нельзя, а домой они приходят и видят совсем другое. 99% наших людей впервые попробовали алкоголь в своей семье.