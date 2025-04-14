Подчеркнуть красоту внешнюю и подсветить внутреннюю. Национальная школа красоты провела мастер-классы для детей-сирот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках благотворительного комплекса мероприятий «Я есть» опытные визажисты, парикмахеры и модели обучали подростков искусству ухода за собой. Специалисты ответили на вопросы и раскрыли секреты красоты. Познавательную и уютную встречу с воспитанницами интернатных учреждений дополнила душевная беседа с «Мисс Беларусь».

Арина Лелеш: Было очень интересно узнать быструю прическу, как сделать дома. Выглядит очень аккуратно, красиво. Меня научили сделать домашний пучок. Я буду этим пользоваться каждый день. Нам с подругами понравились эти вот прически, и мы решили то, что будем заплетать их вместе.

Валерия Матвеева: Мне показали очень интересный способ укладки, по которому я буду действовать. Но я еще буду отращивать волосы.

Елена Стасевич, начальник управления оказания психолого-педагогической помощи семьям Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси:

Мастер-классы на базе Национальной школы красоты организованы в рамках комплекса мероприятий. То есть там подготовка и финансовая грамотность, и юридическую помощь девочки получают, психологические тренинги посещают.

Проект призван социально адаптировать детей-сирот, ведь каждый человек особенный, у каждого есть свои сильные стороны. Главное – помочь их найти и раскрыть.