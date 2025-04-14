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Во Дворце Республики концерт-реквием «Каждый третий» вновь собирает зрителей

14 апреля 2025 08:29
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Какой бы трагичной ни была история ее нужно знать и бережно сохранять для потомков. Руководствуясь этим создатели уникального проекта «Каждый третий» до глубины души тронули публику, которая не осталась безответной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики концерт-реквием «Каждый третий» вновь собирает зрителей-2

Концерт-реквием во Дворце Республики сегодня, 14 апреля, пройдет на бис. Ранее не запланированный показ вновь соберет зрителей. По их же просьбам. Присущее белорусам чувство патриотизма и гордости за Родину, за предков, которые подарили нам мир, в преддверии юбилея Великой Победы приобретает особый смысл. И нашумевший концерт-реквием «Каждый третий» – стал настоящей творческой молитвой в память о всех павших в годы войны.

# Великая Отечественная война # Концерт в Минске

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