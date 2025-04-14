Вадим Елфимов: Главе Пентагона срочно нужно поучиться у Петра Ручечника

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Слово – серебро, молчание – золото. Правда, все зависит от того, с кем говоришь или молчишь. В этой связи смело взявшемуся за гуж Пентагона Питу Хегсету срочно нужно поучиться у Петра «Ручечника». Помните, в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жеглов и Володя Шарапов «замели» в Большом театре «на номерке» вора в законе Петра «Ручечника». И «замели» они его при помощи шикарной блондинки-сподручницы, уносящей на своих оголенных и припудренных плечах чужие норковые шубки. Прямо на глазах у оторопелого и восхищенного ее женской красотой гардеробщика.

Ну, дела уголовные мы оставим братьям Вайнерам, однако одной мудрой мыслью, высказанной этим самым вором, все же воспользуемся. Уже поняв, что потерпел фиаско и все из-за женщины, Петр «Ручечник» (он же Ручников, он же народный артист СССР Евгений Евстигнеев) с горечью констатировал: «Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал. Языком метут, как метлой машут! Заразы!»