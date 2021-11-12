Школьник из Марьиной Горки стал третьим на чемпионате мира по ракетомодельному спорту. Анонс программы «Центральный регион»

Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Школьник из Марьиной Горки выиграл бронзу на чемпионате мира по ракетомодельному спорту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За победу на мировом первенстве в Румынии сражались около 100 сильнейших спортсменов из 17 стран. Обойти конкурента из США Захару Кастюку позволили 40 секунд. В итоге медаль в копилку Беларуси и первая личная награда на международных соревнованиях. Захар – воспитанник авиационно-космического клуба «Экипаж» из марьиногорской школы. Всего 5 лет назад кружок создал один из самых титулованных и опытных белорусских авиа- и ракетомоделистов Владимир Пасюков, а в этом сезоне двое его подопечных уже дебютировали в национальной сборной.

Эта модель взлетает на ракетном двигателе, взлетает на 200 метров. Срабатывает вышибной заряд, модель вылетает из корпуса, раскрывается система спасения. Она падает ротором вниз.

Хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Как с нуля собрать ракету и авиамодель, когда для девчонок тоже первым делом самолеты и чем миниатюрный самолет, сделанный своими руками, лучше покупного? О романтике полета расскажут в программе «Центральный регион».