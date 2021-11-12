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Школьник из Марьиной Горки стал третьим на чемпионате мира по ракетомодельному спорту. Анонс программы «Центральный регион»

12 ноября 2021 16:07
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Новости Беларуси. Высший пилотаж без отрыва от земли. Школьник из Марьиной Горки выиграл бронзу на чемпионате мира по ракетомодельному спорту, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Школьник из Марьиной Горки стал третьим на чемпионате мира по ракетомодельному спорту. Анонс программы «Центральный регион»-1

За победу на мировом первенстве в Румынии сражались около 100 сильнейших спортсменов из 17 стран. Обойти конкурента из США Захару Кастюку позволили 40 секунд. В итоге медаль в копилку Беларуси и первая личная награда на международных соревнованиях. Захар – воспитанник авиационно-космического клуба «Экипаж» из марьиногорской школы. Всего 5 лет назад кружок создал один из самых титулованных и опытных белорусских авиа- и ракетомоделистов Владимир Пасюков, а в этом сезоне двое его подопечных уже дебютировали в национальной сборной.  

Школьник из Марьиной Горки стал третьим на чемпионате мира по ракетомодельному спорту. Анонс программы «Центральный регион»-4

Эта модель взлетает на ракетном двигателе, взлетает на 200 метров. Срабатывает вышибной заряд, модель вылетает из корпуса, раскрывается система спасения. Она падает ротором вниз.

Хобби, которое влюбило в небо Гагарина. Как с нуля собрать ракету и авиамодель, когда для девчонок тоже первым делом самолеты и чем миниатюрный самолет, сделанный своими руками, лучше покупного? О романтике полета расскажут в программе «Центральный регион».

Новый выпуск смотрите 13 ноября в 10:30 на СТВ.

# Образование в Беларуси # общество # Захар Кастюк # Владимир Пасюков # Фотофакт

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