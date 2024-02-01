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Школьница из Воложинского района победила в конкурсе «Ученик года Минской области – 2023»

01 февраля 2024 17:34
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Новости Беларуси. Школьница из Воложинского района стала победительницей конкурса «Ученик года Минской области – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушке не было равных в номинации «Общественная деятельность».

К заслуженной победе Алина Милевская шла не один год. И продемонстрировала свое активное участие в жизни школы и района. Например, она возглавляла пионерскую дружину, инициировала участие ребят в различных акциях, конкурсах, квизах. Среди самых значимых проектов – создание вместе с правоохранителями видеоролика на тему безопасности дорожного движения.

Школьница из Воложинского района победила в конкурсе «Ученик года Минской области – 2023»-1

Алина Милевская, ученица Дорской средней школы:
Когда сообщили, что я финалист, была очень рада. Одна из значимых моих работ – ролик, который транслируется на автовокзале города Воложина. Ролик о правилах дорожного движения, где я призываю людей следить за правилами дорожного движения.

Школьница из Воложинского района победила в конкурсе «Ученик года Минской области – 2023»-4

Традиционно проект «Ученик года» открывает новые имена активных и талантливых ребят Минской области. Конкурс проходит в два этапа – районный и областной. Лучших определяют в семи номинациях: учебная, творческая, проектная, трудовая деятельность и другие.

# Школы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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