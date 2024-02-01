Школьница из Воложинского района победила в конкурсе «Ученик года Минской области – 2023»

Новости Беларуси. Школьница из Воложинского района стала победительницей конкурса «Ученик года Минской области – 2023», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушке не было равных в номинации «Общественная деятельность».

К заслуженной победе Алина Милевская шла не один год. И продемонстрировала свое активное участие в жизни школы и района. Например, она возглавляла пионерскую дружину, инициировала участие ребят в различных акциях, конкурсах, квизах. Среди самых значимых проектов – создание вместе с правоохранителями видеоролика на тему безопасности дорожного движения.