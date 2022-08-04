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6000 гектаров льна убрали в Минской области – будут делать пищевое масло и техническое

04 августа 2022 14:32
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Новости Беларуси. В Минской области максимальное внимание уделяют выращиванию льна и активно работают в этом направлении. Аграрии центрального региона убрали почти 6 000 гектаров с «северным шелком», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Что составляет 72 % от плана.  

6000 гектаров льна убрали в Минской области – будут делать пищевое масло и техническое-1

Только «Воложинский льнокомбинат» под культуру отвел 1 800 гектаров. Из них – 500 под масличную. Урожай пойдет на пищевое масло. Производственная мощность линии – 24 тонны масла в месяц. В зависимости от качества, часть пойдет под пищевое, часть – под техническое масло.  

# Уборочная кампания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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