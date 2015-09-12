Школа, спорткомплекс и поликлиника. Какие еще подарки получили минчане ко Дню города?

В первый день сентября для маленьких жителей микрорайона Лебяжий свои двери распахнула новая 32-я школа, оборудованная по последнему слову техники. Здесь и специальные лаборатории по физике, химии, биологии, и лингафонные кабинеты. Отслеживать успеваемость своего чада родители могут с помощью программы «электронная школа».

Татьяна Никулина, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 32 г. Минска»:

В этом году мы будем через «электронную школу» осуществлять систему пропусков учеников. Каждый ученик, заходя в школу, будет прикладывать личную карту к терминалу, а родители в это время – получать смс о том, что их сын или дочь прибыли в школу. Каждый родитель сможет отследить успеваемость своего ученика в режиме онлайн.

Акцент в школе сделан и на здоровье учеников: два спортивных зала, для занятий волейболом и баскетболом на улице оборудованы площадки, есть футбольное поле, стадион для легкой атлетики, три детских спортивных уголка и своя хоккейная коробка.

Кроме того, с 2016 года в школе будут готовить будущих чемпионов по биатлону, для этого здесь есть специальный тир.

Уже в 2015 году за парты 32-й школы сели восьмиклассники – будущие члены национальной команды по футболу.

Настоящим спортивным праздником ко Дню города для студентов Белорусского государственного университета радиоэлектроники и информатики стало открытие после капитального ремонта спорткомплекса: обновлены футбольное поле с современным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, а также беговая дорожка. За последние семь лет это первая реконструкция стадиона.

Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Эксплуатация очень серьезная: каждый день 15-16 часов здесь присутствуют студенты, занимаются спортом, физкультурой. Поэтому, конечно же, к весне этого года пришел в такое состояние, за которое мне немножко было стыдно. И мы за лето сделали капитальный ремонт. Последние три года мы очень много внимания уделяем проекту, который реализуется у нас, особенно для студентов первого курса, мы вовлекаем их в это. Проект называется «Здоровый образ жизни сегодня – это залог успеха карьеры завтра».

Теперь подкачать мышцы студенты смогут в отремонтированном тренажерном зале на 50 человек. А вот поклонники единоборств уже опробовали новое брусчатое покрытие.

Еще один спортпраздник, на сей раз для всех минчан. Уже 12 сентября в парке имени Михаила Павлова пройдет официальное открытие самой крупной воркаут-площадки. Жителей столицы ждет большая развлекательная программа, спортивные конкурсы и зрелищные выступления лучших команд.

Владимир Ролич, глава ОО «Федерация «Стрит воркаут»:

На данный момент это самая оснащенная, самая комплексно полная площадка для занятия стрит воркаутом в Республике Беларусь. И самая крупная, естественно.

Среди населения близлежащих домов площадка уже стала популярным местом активного отдыха.

Ко Дню города после реконструкции открыли сразу два объекта здравоохранения.

Минский консультационно-диагностический центр начал свою работу еще в 1989 году. Благодаря обновлению здесь могут проводить исследования и диагностику пациентов на самом высоком уровне.

Василий Сыкало, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

Постепенно мы обновили практически весь парк нашего диагностического оборудования. Это эндоскопическое оборудование, которое позволяет сейчас нам делать уникальные вещи. Мы сейчас имеем возможность исследовать и тонкий кишечник, что не делается в подавляющем большинстве медицинских учреждений города.

Проводить подробную диагностику и при этом снизить уровень облучения здесь могут благодаря томографу последнего поколения. Точный анализ всех органов позволяет получить 3D-изображение.

Также в центре обновили клинико-диагностическую лабораторию. 68 учреждений здравоохранения ежедневно отправляют сюда более двух тысяч проб. Новое оборудование позволяет ускорить анализ результатов, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

А вот для жителей микрорайона Серебрянка свои двери после капитального ремонта распахнет 23-я городская поликлиника. Обновленное учреждение оборудовано по последнему слову техники: от электронных талонов до современных аппаратов диагностики. Пациенты здесь смогут получить комплексную реабилитацию. Кроме того, в травма-хирургическом отделении и женской консультации оборудованы малые операционные. Новая современная аппаратура и комфортные кабинеты позволят повысить качество оказания медицинской помощи минчанам.