Телеведущие, журналисты и руководство СТВ посетили «Могилевлифтмаш»

Новости Беларуси. Очередной город позади. Телевизионный десант 11 сентября высадился в Могилеве. Телеведущие, журналисты и руководство СТВ воочию увидели, как работает «Могилевлифтмаш».

С самого начала и до конца не смолкали затворы фотоаппаратов – команда СТВ с удовольствием увековечивала продукцию «Могилевлифтмаша». Недавно свой подъем наверх совершил и сам завод. Лифты из Могилева можно встретить практически в любом здании нашей страны. Теперь эта продукция пользуется популярностью и за рубежом – предприятие экспортирует больше половины своей продукции. К тому же недавно на «Могилевлифтмаше» расширился ассортимент. Теперь там выпускают еще и эскалаторы.

Игорь Фролкин, главный инженер ОАО «Могилевлифтмаш»:

Планируем осваивать новую продукцию – лифты без машинного помещения (вы видели, они представлены на нашей выставке), поэтажные эскалаторы (сегодня они проходят приемочные испытания – комиссией принимается), платформы для инвалидов, в том числе был интересный образец представлен и показан вам – это самонесущий каркас с высотой подъема до 15 метров.

Такое общение лицом к лицу со своим зрителем традиционно проходит в душевной и доверительной атмосфере. Телевизионщики раскрывают секреты профессии и делятся курьезными историями, а зрители задают свои вопросы. Сегодня работников «Могилевлифтмаша» интересовало, каким же будет новый сезон нашего телеканала.

Зрителей ждал приятный подарок – концерт от звезд белорусской эстрады. Пообщались с телевизионщиками и о качественной журналистике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение», ведущая информационной программы Новости «24 часа»:

Очень хорошо, что такие встречи проходят. Сегодня я это поняла, потому что это обратная сторона, обратное общение со зрителем. Хочется верить, что таким образом наша зрительская аудитория увеличивается. Есть еще один гораздо более важный момент, который мы тоже при таких встречах должны учитывать. Посмотрите, какое сегодня непростое время. Посмотрите, что происходит в Украине. Финансовый кризис. Мне кажется, что важно встречаться, потому что мы сегодня увиделись, посмеялись, пошутили, а ведь все наши зрители интегрированы в эти проблемы. Поэтому эта встреча помогла нам немного, может быть, отвлечься от этого.

Сотрудник ОАО «Могилевлифтмаш»:

Я думаю, что новости на СТВ отражают реальную ситуацию в стране. Они правдивые, они очень близки людям. В новостях простой человек может увидеть себя на экране. Сегодня вы приехали к нам и подарили прекрасную, позитивную атмосферу.