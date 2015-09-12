Национальный исторический архив Беларуси: 11,5 км стеллажей и документ с возрастом в 624 года

Место, где живет история. Национальный исторический архив Беларуси – крупнейшее хранилище документов не только на нашей территории, но и среди стран Центральной и Восточной Европы. Он ведет свою историю с 1938 года. И, несмотря на военные потрясения и социальные изменения, смог сохранить очень многое.

11,5 километров стеллажей, 4,5 тысячи квадратных метров площади. Здесь особые звуковой, тепловой, температурно-влажностный режимы. Самому древнему документу – 624 года.

Владимир Денисов, главный архивист ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

Это подтвердительный привилей князей Федора и Константина Кориатовичей пану Гринько на город Соковец в Подольской земле. Полностью документ был проаннотирован, рассчитан и включен в список наиболее ценных памятников документального наследия, которые хранятся в нашей стране.

К сожалению, время не пощадило самые древние документы по истории Минска. Оригинал дарительной грамоты на Магдебургское право, выданный нашему городу в 1499 году, погиб еще в XVI веке. Копия этого документа находится в актовой книге литовской метрики и хранится в Москве.

Самые древние сохранившиеся документы из жизни Минска связаны с деятельностью городского самоуправления – это магистратские книги, написанные на старобелорусском, польском и латинском языках, а также книги столичных судебных учреждений.

Эти рукописи – источники ценных знаний о жизни столицы XVI-XVIII веков.

Владимир Денисов, главный архивист ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

Так, в уголовном деле, которое датируется 1600 годом, мы находим сведения о завершении строительства городской ратуши. Там указывается, что шайка шляхтичей, которые приехали в город и начали тут буйствовать, подбежала к зданию городской ратуши, как указано в документах, «новозбудаваной для оздобы мяста», то есть недавно сооруженный для украшения города, и стали стрелять по этому зданию. Повредили окна, был поврежден городской механизм часов. А когда вышел мастер, который обслуживал эти часы, они его еще и избили. Казалось бы, банальное уголовное дело, а из него мы узнаем, что каменное здание городской ратуши было завершено в 1600 году и город по своему экономическому потенциалу был довольно богатым, потому что мог позволить себе купить за границей дорогие часы (тогда не каждый город, даже имевший Магдебургское право в Великом княжестве Литовском мог позволить себе такую роскошь), а также нанять специального мастера, который эти часы обслуживал.

Хрупкие папки прочно хранят память о знаковых сооружениях Минска. Вот, к примеру, проектная документация 1909 года здания Привокзального храма во имя Казанской иконы Божьей Матери.

Церковь находилась в центре современной площади Мясникова. Автор проекта – архитектор Прозоров. Храм был построен довольно быстро, его называли желтым из-за цвета лицевого кирпича. Он украшал город до 1936 года, когда был взорван как и многие другие культовые сооружения, уничтоженные в 30-е годы прошлого века. Но благодаря этим точным эскизам теоретически можно повернуть время вспять.

Владимир Денисов, главный архивист ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

Мы, во-первых, имеем все проектные материалы, связанные с этим храмом, мы имеем подробные фотографии этой церкви. К сожалению, у нас ничего нет по интерьерам этого храма, но, я думаю, если продолжить поиски и будет такое задание по разработке проекта восстановления и реставрации этого оригинального архитектурного памятника начала XIX века, то в результате проведения комплексных научных исследований можно разработать научно обоснованный проект на ее восстановление.

В отличие от желтой церкви красный костел остался не только на бумаге. В архиве сохранилось подробное дело о постройке этого храма. Оно было начато в 1904 году и завершено через год.

Тонкие линии тушью на специальной бумаге и акварель. Эти эскизы – не мертвые свидетели времени, а реальные помощники в деле реконструкции.

Так, среди гражданской архитектуры, сохранившейся в Минске, выделяется оригинальный комплекс жилых домов по улице Советской. В архиве сохранился подробный чертеж этого здания, датированный 1911 годом. Он подписан главным архитектором Варшавы Генрихом Гаем.

Но самый эффектный пример современной реконструкции по старинным чертежам – это, несомненно, здание театра имени Янки Купалы.

Владимир Денисов, главный архивист ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

Тут есть фрагменты даже внутреннего декора. Схема размещения парадных лож в здании, партера, сценическая коробка.

Есть в архиве и уникальные свидетельства других сфер жизни минчан. К примеру, вот такие книги, выпущенные по итогу проведения Минской городской управой оценки недвижимого имущества горожан.

Владимир Денисов, главный архивист ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

Вот мы открываем эту книгу и видим: «На улице Малогеоргиевской проживал дворянин Мажейко Станислав Доминикович. Ему принадлежал деревянный одноэтажный дом».

Или вот, обратите внимание: подпись самого известного столичного градоначальника графа Карля Чапского.

Владимир Денисов, главный архивист ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

В частности, сохранилось дело об избрании его на должность минского городского головы. Вот баллотировочный лист. Тогда по конкурсу проходило пять претендентов на эту должность, и в первом туре голосования прошел именно граф Карл Чапский.

Каждая папка – большая историческая жизнь, которую многие из нас, кстати, могут пополнить и сохранить, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Дмитрий Яцевич, директор ГУ «Национальный исторический архив Беларуси»:

Если наши граждане имеют у себя на руках или знают, что где-то хранятся никому не нужные, как кому-то кажется, документы, обратитесь в исторический архив либо в любой другой архив. Архивисты посмотрят, оценят научную значимость документов. И, конечно же, поскольку любой документ несет в себе знание об истории, по возможности эти документы необходимо передавать на хранение в государственные учреждения.