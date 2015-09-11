Прямой эфир

Минск и Тбилиси стали городами-побратимами 11 сентября

11 сентября 2015 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Главы двух столиц, Минска и Тбилиси, 11 сентября подписали соглашение о побратимских связях. Несмотря на то, что партнёрские отношения между городами существуют уже около двадцати лет, новый документ призван укрепить сотрудничество в экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, мэр Минска Андрей Шорец поддержал инициативу грузинских партнёров по организации масштабного гастрономического и культурного праздника наподобие белорусских «Дожинок».

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:       
К нам обратились представители грузинской диаспоры, которые предложили 26 числа провести аналог белорусских «Дожинок». Мы, конечно, их поддержали. Считаем, что жители города Минска должны видеть, чем живет Грузия, их обычаи, историю, кухню.

Давид Нармания, мэр Тбилиси (Грузия):   
Опыт города Минска будет для нас очень полезен. Активные направления, по которым мы работаем, находятся в рамках инвестиций, торговли и в сфере туризма.

# общество # Андрей Шорец # Беларусь-Грузия # Давид Нармания

Другие новости рубрики

Все новости
Телеведущие, журналисты и руководство СТВ посетили «Могилевлифтмаш»
11 сентября 2015 18:19

Телеведущие, журналисты и руководство СТВ посетили «Могилевлифтмаш»

Студотряды БРСМ продолжают подводить итоги своей работы
11 сентября 2015 18:15

Студотряды БРСМ продолжают подводить итоги своей работы

Школьница из Воложина стала призером международного конкурса творческих проектов, который прошел в США
11 сентября 2015 14:52

Школьница из Воложина стала призером международного конкурса творческих проектов, который прошел в США