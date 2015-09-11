Минск и Тбилиси стали городами-побратимами 11 сентября

Новости Беларуси. Новый вектор старой дружбы. Главы двух столиц, Минска и Тбилиси, 11 сентября подписали соглашение о побратимских связях. Несмотря на то, что партнёрские отношения между городами существуют уже около двадцати лет, новый документ призван укрепить сотрудничество в экономической, научно-технической и культурной сферах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, мэр Минска Андрей Шорец поддержал инициативу грузинских партнёров по организации масштабного гастрономического и культурного праздника наподобие белорусских «Дожинок».

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

К нам обратились представители грузинской диаспоры, которые предложили 26 числа провести аналог белорусских «Дожинок». Мы, конечно, их поддержали. Считаем, что жители города Минска должны видеть, чем живет Грузия, их обычаи, историю, кухню.

Давид Нармания, мэр Тбилиси (Грузия):

Опыт города Минска будет для нас очень полезен. Активные направления, по которым мы работаем, находятся в рамках инвестиций, торговли и в сфере туризма.