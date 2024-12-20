«Школа не только учит, но и воспитывает». Минобразования разработало правила для учащихся и родителей

Не имеет значения, кто главный в семье. Важно, как вы себя проявляете в роли родителя. В наши дни за подростками глаз да глаз нужен. Воспитать в ребенке патриота, достойного гражданина своей страны помогают педагоги. Однако невозможно научить того, кто не тянется к новым знаниям. Дисциплина на первом месте. Министерство образования разработало правила учащихся и правила родителей. Об этом поговорили с гостьей.

Ирина Каржова, заместитель начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь:

Министерство образования проводит системную работу по повышению статуса участников образовательного процесса – это учащиеся, родители и педагоги. Свод правил, которые утверждены Министром образования. В 2022 году были утверждены правила для педагогических работников. Этот свод правил как раз и показывает взаимодействие всех участников образовательного процесса, уважительное отношение, работу, направленную на воспитание патриота и гражданина своей страны на основе традиций белорусского государства и наших национальных культурных ценностей.

Мы поставили себе задачу написать 10 правил, которые бы включали в себя 10 правил для учащихся, 10 правил для родителей, 10 правил для педагога. При этом правила должны быть понятны как первокласснику, так и одиннадцатиклассницу. Школа не только учит, но и воспитывает.

Правила для учащихся – быть гражданином Республики Беларусь, своей малой родины, уважительно относиться к учреждению образования, к имуществу учреждения образования, придерживаться делового стиля одежды, сохранять порядок на своем рабочем месте, добросовестно овладевать знаниями, стремиться к саморазвитию. Для родителей те же каноны и правила, но уже применительно к родителям, создавать условия для обучения, воспитания и развития ребенка.