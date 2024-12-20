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Головченко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра

20 декабря 2024 11:56
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Вопросы повышения инновационной продукции, внебюджетной деятельности, а также межведомственной кооперации. Премьер-министр оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра-2

Это крупнейшее предприятие страны по производству технических средств для социальной реабилитации людей с инвалидностью. Необходимые изделия предоставляются государством бесплатно. В 2025-м на данное направление выделят порядка 49 миллионов рублей. С работой предприятия и ассортиментом продукции ознакомился Роман Головченко. 

Из 59 позиций, которые есть в реестре, центр выпускает 41. В том числе корсеты для лечения сколиоза. Эту технологию на постсоветском пространстве Беларусь освоила первой, учились у французских специалистов. 

Потребность населения закрываем полностью: 2 тысячи корсетов изготовили в 2023-м, в этом уже более 3 тысяч. Но есть нюанс: премьер-министр обратил внимание на сроки изготовления. Они затянуты. Чтобы ускорить процесс, было закуплено современное роботизированное оборудование. Еще один вопрос, которому уделили внимание, касается внебюджетной деятельности. 

Головченко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Вы сидите на бюджете 80 % или даже больше. А вне бюджета, хозрасчета у нас практически нет.

Улучшить ситуацию с внебюджетной деятельностью призван ряд новых проектов. Например, выпуск ортопедических стелек. При выходе на полную мощность в месяц их будут выпускать порядка 80 тысяч. Еще одно направление – средства реабилитации для детей с ДЦП. Прибыль может составить порядка миллиона долларов в год. 

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Стратегическая миссия – сделать так, чтобы их изделия были максимально комфортными, технологичными и максимально индивидуализировались под потребности каждого конкретного пациента. Но опять-таки предприятие (любое) должно развиваться, зарабатывать деньги, должно выходить на внешние рынки, иметь средства для техперевооружения, модернизации.

Головченко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра-6

Кроме того, на предприятии решают вопрос импортозамещения. За счет межведомственной кооперации начали производство колес для инвалидных колясок. Беларусь – единственная на пространстве Содружества страна, решившая данный вопрос.

Головченко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра-8

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Хороший пример – это кооперация нашего протезного завода с заводом «Мотовело». Ранее мы закупали из-за рубежа колеса к инвалидным коляскам, сейчас в рамках этой кооперации уже адаптировали опытную партию, посмотрели: она подходит, все работает хорошо. И со следующего года уже завод «Мотовело» нам будет поставлять колеса к инвалидным коляскам под нашу потребность. 

Перед центром также стоит задача повышать инновационность продукции. В части работы с биомеханическими протезами белорусские специалисты полностью освоили подходы по имплантации и вживлению подобных изделий. Однако ввиду их дороговизны массового использования не наблюдается.

# Роман Головченко # Наталия Павлюченко # Предприятия Беларуси

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