Головченко оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра

Вопросы повышения инновационной продукции, внебюджетной деятельности, а также межведомственной кооперации. Премьер-министр оценил работу протезно-ортопедического восстановительного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупнейшее предприятие страны по производству технических средств для социальной реабилитации людей с инвалидностью. Необходимые изделия предоставляются государством бесплатно. В 2025-м на данное направление выделят порядка 49 миллионов рублей. С работой предприятия и ассортиментом продукции ознакомился Роман Головченко. Из 59 позиций, которые есть в реестре, центр выпускает 41. В том числе корсеты для лечения сколиоза. Эту технологию на постсоветском пространстве Беларусь освоила первой, учились у французских специалистов. Потребность населения закрываем полностью: 2 тысячи корсетов изготовили в 2023-м, в этом уже более 3 тысяч. Но есть нюанс: премьер-министр обратил внимание на сроки изготовления. Они затянуты. Чтобы ускорить процесс, было закуплено современное роботизированное оборудование. Еще один вопрос, которому уделили внимание, касается внебюджетной деятельности.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Вы сидите на бюджете 80 % или даже больше. А вне бюджета, хозрасчета у нас практически нет. Улучшить ситуацию с внебюджетной деятельностью призван ряд новых проектов. Например, выпуск ортопедических стелек. При выходе на полную мощность в месяц их будут выпускать порядка 80 тысяч. Еще одно направление – средства реабилитации для детей с ДЦП. Прибыль может составить порядка миллиона долларов в год. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Стратегическая миссия – сделать так, чтобы их изделия были максимально комфортными, технологичными и максимально индивидуализировались под потребности каждого конкретного пациента. Но опять-таки предприятие (любое) должно развиваться, зарабатывать деньги, должно выходить на внешние рынки, иметь средства для техперевооружения, модернизации.

Кроме того, на предприятии решают вопрос импортозамещения. За счет межведомственной кооперации начали производство колес для инвалидных колясок. Беларусь – единственная на пространстве Содружества страна, решившая данный вопрос.