«Главное для деток – общение». Директор реабилитационного центра для детей-инвалидов о марафоне «Наши дети»

Новый год – время чудес, а каждый из нас – волшебник. Вот уже более 25 лет ежегодно в стране проводится благотворительный марафон «Наши дети». Волонтеры, руководители республиканских органов госуправления и предприятий страны оказывают внимание малышам, которые в нем особенно нуждаются. Приезжают с подарками в интернаты, дома семейного типа, посещают приемные и многодетные семьи, заглядывают с сюрпризами в больницы и дома малютки. Как внести личный вклад в большое дело? Рассказала гостья.

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Нам очень приятно, что этот новый год подарит нашим деткам, нашим семьям не только новогодние подарки, но и изменения в законодательстве, потому что именного с нового года наши семьи, где воспитывают двух детей-инвалидов, смогут присутствовать одномоментно в центре с выдачей листка нетрудоспособности. Это возможность маме, которая воспитывает ребенка с инвалидностью, на полставки работать. Это господдержка пособиями, которая в этом году признана для особых категорий семей, которые воспитывают детей-инвалидов.

Благотворительный марафон «Наши дети» приходит в центр с момента его создания, в 2000 году был создан центр по программе Президента «Дети Беларуси». Каждый год к нам приходят гости. Если раньше приходили только представители госорганов, то в последние 10 лет это гости, которые начинают приходить с середины декабря, чтобы поучаствовать в празднике, провести время с детьми. Главное для наших деток – это общение.