Ей посчастливилось родиться в семье известных архитекторов Леонида Левина и Натальи Афанасьевой. Папа стал настоящей легендой нашего города. Благодаря ему мы приходили на выставки в павильон ВДНХ, можем прогуливаться по сказочному Троицкому предместью, чтим память погибших в годы войны в мемориальных комплексах «Хатынь» и «Яма». Его прогрессивные мысли опередили время. Мама нашей героини с 60-х годов работала над генпланом Минска, проектировала планетарий, а дедушка был автором проекта Комсомольского озера. Оттого маленькая Галя с малых лет росла в творческой среде и училась замечать красоту в деталях.

Итак, накануне нового 1970 года семья Левиных переезжает с улицы Гая на Ленинский проспект. Дворик 13-го дома находился прямо за кинотеатром Центральный. В окна родного балкона на 5-м этаже до сих пор смотрит любимая березка. Здесь Галя пошла в первый класс и каждое свое утро начинала с путешествия по проспекту на улицу Революционную в 30-ю среднюю школу.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Сейчас Революционная улица отреставрировалась, а тогда мы бегали друг к другу в арки к своим одноклассникам. На главном фасаде в стену здания была заложена капсула с письмом к потомкам будущего и вскрыть ее в 2000 году. Но, как видите, время промчалось, капсула, видимо, ждет своего времени. В 104-й квартире Левиных всегда был аромат свежих цветов. При въезде во двор располагался небольшой базарчик, и Леонид Менделевич после работы часто брал там букет для жены. А во время майских праздников всей семьей покупали тюльпаны, нарциссы и отправлялись на военное кладбище к могилам неизвестных солдат. В 1970 году Галя пошла в первый класс, в это же время авторский коллектив Градова, Занковича, Левина и скульптора Селиханова получает Ленинскую премию за создание мемориального комплекса «Хатынь». Часто Галя ездит с папой в интересные творческие командировки. Так же ярко сохранились и воспоминания об играх во дворе родного дома.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Одна из любимых всеми нами была игра «Стеклышко», когда в землю прятался фантик из-под конфеты, сверху закрывался стеклом и потом мы искали эти стеклышки. В нашем дворе выходил архитектурный объем кинотеатра «Центральный». И поскольку было много разных уровней (цокольный этаж, подвал), здание было окутано различными лестницами. И для нас, для детей, была увлекательная игра в слипа. Наше первое английское слово. С завязанными глазами мы играли в прятки. Было очень экстремально, потому что можно было упасть, поскользнуться. Рядом находящееся ателье тоже было вовлечено в нашу жизнь. С заднего входа, где стояли большие мешки с обрезками для ткани, мы любили копошиться в этих холщевых мешках. Очень любила детвора местного дворника, который жил на первом этаже и как добрый волшебник превращал двор дома на проспекте в уютный, спокойный уголок Минска.

Зимой заливали хоккейную площадку в соседнем дворе и между мальчишками разгорались настоящие битвы. Девочки же отправлялись на каток на Центральную площадь или на стадион «Динамо». Успевала Галя получать не только высокие оценки в школе, но и заниматься сольфеджио и петь в хоре на сцене Дома офицеров. Хотела стать балериной. И хоть высокие мечты о пуантах так и не сбылись, остался на память автограф от балерины Большого театра Раисы Стручковой, а занятия музыкой помогли раскрыть творческий потенциал. Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

В этом доме также были гостями моих родителей Наталья Кончаловская – известный поэт, супруга Сергея Михалкова, дочка известного художника Кончаловского и внучка Сурихова. И остались очень теплые воспоминания о встрече, разговорах и поездке в «Хатынь». Галина Левина – девушка центральная, все детство будущего архитектора прошло на проспекте. В конце 70-х семья переехала напротив, в 12-й дом, в котором раньше жили бабушка и дедушка.

Был здесь и местный аттракцион. В районе арки, которая соединяет 12-й и 14-й дома на проспекте, располагался киоск по продаже билетов в кино, на небольшом экране показывали сюжеты фильмов и анонсы. И когда смеркалось, экран собирал веселую компанию детей. В 14-м доме располагалась известная на весь Минск детская парикмахерская, где щебетали попугаи. Они отвлекали от мыслей о школе, а тем временем мастера делали Гале популярную стрижку «гаврош».

Здесь же работал магазин «Подписные издания», где во времена дефицита с ночи собирались огромные очереди за талонами на книги. За толпой книголюбов Галя наблюдала со своего балкончика. Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Когда-то здесь был магазин «Табаки», была зубоврачебная поликлиника, которая спасала ночью, здесь был магазин «Детский мир». Здесь в квартире родителей собирались очень многие архитекторы. Этот дом был таким творческим местом, где проходило мое детство. Галина Левина помнит Центральную площадь без Дворца Республики и сквер вблизи Купаловского театра с невысокими деревьями, там коротали время с подружками по дороге из школы и по пути в музыкальную. С 1976 по 80-е годы она училась уже в 24-й школе на Интернациональной. Класс был очень дружный, вместе ездили на Минское море, после занятий возвращались по проспекту и общались по-модному – на английском языке. Любимым предметом была русская литература. Подходя, к родной школе, архитектор вспоминает вкусные запахи из буфета и занятия по домоводству, когда девочек учили шить и готовить знаменитое безе, которое до сих пор хит в домашней кулинарной книге. Навсегда останется в памяти и первый вальс с отцом на выпускном вечере.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

На первом этаже при входе в здание был стол со стеклом, где сидел вахтер. Под стеклом лежали письма. В конце 70-х было очень популярно, что дети из разных школ переписывались с учениками из других школ. У меня была переписка с девочкой из Бухары, потому что папа делал памятник в Узбекистане. Вся моя школьная жизнь была пронизана изучением культуры Узбекистана. В 24-й школе пришла и первая популярность, она началась с интервью в газетах и журналах. Дело в том, что Галина Левина тогда занималась в студии «Юный зодчий» при Союзе архитекторов. Ребята собирались неподалеку от бывшего музея Великой Отечественной войны на улице Интернациональной, в так называемом в народе «домике Петра». Под руководством опытных педагогов школьники учились рисовать тушью и делали первые шаги в большую профессию. Так, в 1979 году вместе с подругой Юлией Жлабо она от студии участвовала в международном конкурсе природы и архитектуры в Штутгарте, который был объявлен известным биоархитектором Фреем Отто. Среди 30 стран, более 800 участников и оригинальных проектов домов будущего идеи от талантливых школьниц из Минска получила второе призовое место. Невероятный успех и стал определяющим при выборе будущей профессии.