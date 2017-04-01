В Беларуси началась Неделя леса

Новости Беларуси. А вот лесные массивы сегодня не просто облагораживают и убирают, но и украшают. Тысячами молодых деревьев. Сажать всем миром лес – традиция из 30 годов прошлого века.

Её возродили в 2007, только вместо Дня леса в стране ежегодно проводится неделя.

Акция, которая началась 1 апреля, состоится уже в десятый раз и будет посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихией летом минувшего года. Тогда только на Полесье ураган в считанные минуты уничтожил сотни гектаров вековых деревьев. Здесь работа кипит уже много месяцев.