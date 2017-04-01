В Беларуси началась Неделя леса
Новости Беларуси. А вот лесные массивы сегодня не просто облагораживают и убирают, но и украшают. Тысячами молодых деревьев. Сажать всем миром лес – традиция из 30 годов прошлого века.
Её возродили в 2007, только вместо Дня леса в стране ежегодно проводится неделя.
Акция, которая началась 1 апреля, состоится уже в десятый раз и будет посвящена восстановлению лесов, поврежденных стихией летом минувшего года. Тогда только на Полесье ураган в считанные минуты уничтожил сотни гектаров вековых деревьев. Здесь работа кипит уже много месяцев.
Николай Ситник, лесник Романовского лесничества:
Работы было море. Работали и по 8, по 10 и по 12 часов. Старались максимально больше и быстрей, чтобы освобождать склады, реализовать, чтобы не пропало: Синеет, кора облазит. Старались, чтоб качество не испортить, чтоб деньги были лесхозу.
Добавлю, в «зеленой» акции может принять участие любой желающий.
Для этого нужно обратиться в ближайшее лесное хозяйство или лесничество. Там предоставят всё необходимое – посадочный материал, орудия труда и четкие инструкции, что и как нужно делать. В 2016 году Неделя леса стала самой массовой за все годы. За восемь дней в ней приняли участие свыше 80-ти тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.