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Во всех регионах жители приводят в порядок дворы, парки и скверы

01 апреля 2017 10:30
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Новости Беларуси. С приходом весны белорусы активно занялись благоустройством. Хорошая возможность внести свою лепту в чистоту родного города и всей страны в целом стала и нынешняя суббота.

Во всех регионах жители приводят в порядок дворы, парки и скверы.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:
Засоренность ее бытовым мусором очень большая. В связи с чем, после проведения этих мероприятий по уборке, в этом году мы планируем совместно с комитетом природных ресурсов установить дополнительно контейнеры для сбора бытового мусора.

Игорь Лабода:
Я на автозаводе, рядышком здесь живу, родился, в этом парке, можно сказать, провел свое детство.

Поэтому я стараюсь всегда помогать и в колледже, и везде, и родителям. И чтобы город был чистым, главное.

Во всех регионах жители приводят в порядок дворы, парки и скверы-1

Посадить деревья, собрать мусор, убрать улицы от листвы. Субботние акции в стране будут продолжаться и дальше. А сэкономленные на этом средства, традиционно будут направлены на благое дело  реставрацию историко-культурных ценностей, развитие детских центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Игорь Лабода

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