Прямые линии помогли жителям рабочего посёлка Костюковка разрешить вопрос по подготовке местного пруда к купальному сезону
Новости Беларуси. Ямочный ремонт дорог, благоустройство улиц и помощь в поиске работы – таков топ-3 насущных проблем этой весны. Сегодня во всех исполкомах страны прошли традиционные прямые линии. Помимо характерных для всей страны вопросов, у каждого населённого пункта есть и свои собственные – «неповторимые».
Например, в столице белорусских стекловаров – ранее посёлке, а ныне микрорайоне Гомеля Костюковке – это местный пруд,
который последние несколько лет закрыт для купания по санитарным нормам.
Лидия Дробышевская, местный житель:
Летом сюда приходят мамы с детками, бабушки, дедушки. Что с озером происходит? Летом – оно зацветает.
Вопрос уже задавали ранее, но в преддверии купального сезона жители микрорайона продолжают интересоваться судьбой своего озера.
Надежда Куницкая, заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля:
Любой житель хочет общения прямого, рассказать, какие у него есть проблемы.
Но и, конечно же, с нашей стороны, мы быстро, оперативно стараемся разрешить все вопросы.
Наиболее актуальный вопрос от жителей Костюковки – это озеро. Сейчас администрацией проводится ряд мероприятий по подготовке этого места отдыха, и я думаю что к летнему купальному сезону озеро будет готово.
К слову, Костюковское озеро не просто водоём, для стекловаров это место, где выросло несколько поколений их семей. Место активного и культурного отдыха, любимое всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.