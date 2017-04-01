Прямые линии помогли жителям рабочего посёлка Костюковка разрешить вопрос по подготовке местного пруда к купальному сезону

Новости Беларуси. Ямочный ремонт дорог, благоустройство улиц и помощь в поиске работы – таков топ-3 насущных проблем этой весны. Сегодня во всех исполкомах страны прошли традиционные прямые линии. Помимо характерных для всей страны вопросов, у каждого населённого пункта есть и свои собственные – «неповторимые».

Например, в столице белорусских стекловаров – ранее посёлке, а ныне микрорайоне Гомеля Костюковке – это местный пруд,

который последние несколько лет закрыт для купания по санитарным нормам.

Лидия Дробышевская, местный житель:

Летом сюда приходят мамы с детками, бабушки, дедушки. Что с озером происходит? Летом – оно зацветает.