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Игорь Басинский: не знаю, как можно человека, который завоевал право участвовать, отстранить от Олимпийских игр

10 июня 2021 17:29
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Новости Беларуси. Политика санкций никогда не приводила к позитивным изменениям. Между тем колоссальное давление оказывается сегодня не только на белорусские предприятия или общественность. Под ударом оказались и наши спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты Европарламента призвали запретить им участвовать в Олимпиаде в Токио и других спортивных мероприятиях.

Мнение на этот счет журналиста, обозревателя Кирилла Кикнадзе можно прочитать здесь.

Известие о возможном недопуске белорусских спортсменов на международные турниры, включая Олимпиаду, естественно, всколыхнуло наших атлетов и наставников. Игорь Басинский имеет в коллекции четыре медали главного старта четырехлетия и знает цену наградам. Ныне он готовит своих подопечных к покорению токийского пьедестала.

Игорь Басинский: не знаю, как можно человека, который завоевал право участвовать, отстранить от Олимпийских игр-1

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Спортсмен четыре года готовится к Олимпийским играм. Отказывается от многого, на сборах сидит вдали от семьи, от всего этого, идет к мечте. Для некоторых спортсменов это может быть одна-единственная Олимпиада. Я не знаю, как это можно – взять и человека, который завоевал право участвовать, отстранить от Олимпийских игр. Ну, это неправильно.

Я считаю: спорт же вне политики. Когда спортсмен выступает хорошо, узнают страну. И все это все-таки на политическом уровне – это как-то показывать, что, если спортсмен хорошо выступил, узнают, с уважением относятся к стране, ко всему.

Я думаю, что они не имеют никакого права спортсменов белорусских отстранять. Своих пускай отстраняют.

# Олимпиада 2020 # общество # Игорь Басинский # Фотофакт

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