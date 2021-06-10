Игорь Басинский: не знаю, как можно человека, который завоевал право участвовать, отстранить от Олимпийских игр

Новости Беларуси. Политика санкций никогда не приводила к позитивным изменениям. Между тем колоссальное давление оказывается сегодня не только на белорусские предприятия или общественность. Под ударом оказались и наши спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты Европарламента призвали запретить им участвовать в Олимпиаде в Токио и других спортивных мероприятиях.
Мнение на этот счет журналиста, обозревателя Кирилла Кикнадзе можно прочитать здесь.
Известие о возможном недопуске белорусских спортсменов на международные турниры, включая Олимпиаду, естественно, всколыхнуло наших атлетов и наставников. Игорь Басинский имеет в коллекции четыре медали главного старта четырехлетия и знает цену наградам. Ныне он готовит своих подопечных к покорению токийского пьедестала.