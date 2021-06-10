Игорь Басинский: не знаю, как можно человека, который завоевал право участвовать, отстранить от Олимпийских игр

Известие о возможном недопуске белорусских спортсменов на международные турниры, включая Олимпиаду, естественно, всколыхнуло наших атлетов и наставников. Игорь Басинский имеет в коллекции четыре медали главного старта четырехлетия и знает цену наградам. Ныне он готовит своих подопечных к покорению токийского пьедестала.

Новости Беларуси. Политика санкций никогда не приводила к позитивным изменениям. Между тем колоссальное давление оказывается сегодня не только на белорусские предприятия или общественность. Под ударом оказались и наши спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Депутаты Европарламента призвали запретить им участвовать в Олимпиаде в Токио и других спортивных мероприятиях.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Спортсмен четыре года готовится к Олимпийским играм. Отказывается от многого, на сборах сидит вдали от семьи, от всего этого, идет к мечте. Для некоторых спортсменов это может быть одна-единственная Олимпиада. Я не знаю, как это можно – взять и человека, который завоевал право участвовать, отстранить от Олимпийских игр. Ну, это неправильно.

Я считаю: спорт же вне политики. Когда спортсмен выступает хорошо, узнают страну. И все это все-таки на политическом уровне – это как-то показывать, что, если спортсмен хорошо выступил, узнают, с уважением относятся к стране, ко всему.

Я думаю, что они не имеют никакого права спортсменов белорусских отстранять. Своих пускай отстраняют.