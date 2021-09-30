«Широту души приходилось кодировать». Чем занимался задержанный участник «Рабочага Руху» Сергей Дзюба?

Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ: В Польше радикала и уклониста от воинской службы оценили и доверили ему курировать железнодорожное крыло экстремистского «Рабочага Руху». Теперь учить подрывной деятельности беглого радикала стали офицеры польских спецслужб. В Беларуси у Сергея Войтеховича остался его коллега по работе и змагарству Сергей Дзюба. Диспетчер Центра управления перевозками БелЖД. Для его неоцененной натуры, а широту души приходилось кодировать, железнодорожная повестка была как узкая колейка для литерного поезда. Поэтому он занялся сбором численности силовых структур и оперативной информации в белорусско-украинском приграничье.

Сотрудник ГПК:

Ко мне обратился Сергей Дзюба, в ходе разговора он плавно перешел к вопросам моей службы, расспрашивал о ситуации на границе, в частности введен ли усиленный режим несения службы, возможных командировках на границе, иных военных и других подразделений.

Евгений Пустовой:

С таким багажом подлости можно было запросто получить визу и статус «политвязня». Бегство в Варшаву, причем без жены и детей, Дзюба запланировал на конец сентября. Но вместо купе у замежжа – он очутился на нарах. Дает показания.