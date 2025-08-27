Большой палестинский флаг развернули на испанском фестивале «Ла Томатина»

В городе Буньоль во время уличной битвы был развернут большой палестинский флаг. Это еще одно свидетельство того, что Испания резко критикует расширяющуюся войну Израиля в секторе Газа. Что касается непосредственно праздника, то говорят, что он зародился после стихийной ссоры между жителями деревни в 1945 году. Тогда впервые в ход пошли помидоры. Сейчас же в течение часа туристы и местные жители плавали в томатной пасте и безостановочно швыряли помидоры по самой длинной улице Буньоля, где собралось более 22 тысяч человек.