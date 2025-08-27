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Большой палестинский флаг развернули на испанском фестивале «Ла Томатина»

27 августа 2025 13:55
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Традиционный испанский фестиваль «Ла Томатина», когда десятки тысяч участников ведут бои помидорами, в этом году превратился в политическую акцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой палестинский флаг развернули на испанском фестивале «Ла Томатина»-2

В городе Буньоль во время уличной битвы был развернут большой палестинский флаг. Это еще одно свидетельство того, что Испания резко критикует расширяющуюся войну Израиля в секторе Газа. Что касается непосредственно праздника, то говорят, что он зародился после стихийной ссоры между жителями деревни в 1945 году. Тогда впервые в ход пошли помидоры. Сейчас же в течение часа туристы и местные жители плавали в томатной пасте и безостановочно швыряли помидоры по самой длинной улице Буньоля, где собралось более 22 тысяч человек. 

# Испания

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