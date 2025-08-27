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Польша начала подготовку к крупнейшим военным учениям НАТО

27 августа 2025 13:53
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Польша начала подготовку к крупнейшим военным учениям года – «Железный защитник», которые пройдут в сентябре. В них примут участие 35 тысяч военнослужащих как польских, так и стран НАТО, включая силы США, Нидерландов, Германии, Норвегии и даже Австралии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала подготовку к крупнейшим военным учениям НАТО-2

Помимо живой силы будут задействованы сотни единиц новейшей бронетехники и систем вооружения. Учебные бои будут вестись на земле, в воздухе и на море. Как заявили в польском министерстве обороны, цель маневров проверка способности подразделений военного блока совместно противостоять агрессии с Востока. Сценарии включают отражение нападения с применением обычных вооружений и реагирование на гибридные угрозы. Для укрепления восточных рубежей НАТО Германия решила поставить Польше две батареи ракетных комплексов «Патриот» до конца 2025 года. В страну также переброшена эскадрилья норвежских ВВС и австралийский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. 

# НАТО # Польша # Военные учения

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