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Латвийских пограничников будут увольнять за общение на русском языке

27 августа 2025 14:32
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Латвийских пограничников будут увольнять за общение на русском языке-0

Глава государственной охраны Латвии генерал Г. Пуятс заявил, что латвийским пограничникам запрещается коммуницировать на русском языке и делать записи в социальных сетях в поддержку Российской Федерации. За это может грозить увольнение, пишет РИА Новости.

По словам Пуятса, во время исполнения служебных обязанностей пограничникам разрешено общаться на иностранном языке лишь в том случае, если они общаются с третьим лицом, а именно с иностранцем, не владеющим государственным языком. 

Кроме того, проводится проверка лояльности сотрудников, уже были случаи увольнения за высказывания в интернете в поддержку РФ. Глава государственной охраны Латвии уверен, что подобные записи в соцсетях подрывают престиж пограничной службы.

Напомним, в Латвии статус государственного языка имеет только латышский.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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