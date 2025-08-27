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На Солнце уже несколько суток продолжается непрерывная вспышка

27 августа 2025 15:07
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На Солнце уже несколько суток продолжается непрерывная вспышка-0

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что фоновое рентгеновское излучение Солнца на протяжении уже нескольких суток превышает вспышечный уровень C. Это говорит о том, что на светиле продолжается одна неутихающая вспышка, пишет РИА Новости.

По словам ученых, большое количество огромных пятен доказывает наличие внушительных запасов вспышечной энергии. Такой высокий уровень рентгеновского излучения является явным признаком того, что на светиле что-то все еще продолжает «гореть».

Фото: Pinterest

# Природные явления

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