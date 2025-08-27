Свыше 110 тыс. гектаров озимого рапса посеяли в Минской области

Приступили в Минской области и к севу озимых. Уже закрыли вопрос по рапсу, его посеяли свыше 100 тысяч гектаров. Это культура, которая позволяет при грамотном подходе получить высокий урожай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В хозяйстве «Величковичи-Агро» под озимый рапс отведено 750 гектаров. Сев почти завершен. На очереди зерновые культуры: тритикале, рожь. Параллельно продолжается подготовка почвы и внесение удобрений. На этих работах задействовано 16 единиц техники

Валерий Реут, директор сельхозпредприятия «Величковичи-Агро»:

Мы ежегодно обновляем машинно-тракторный парк. И в этом году мы приобретали для заготовки кормоуборочный комбайн, который обеспечит нам вовремя и в сроки убрать. Также мы закупали упаковщик кормов, который сегодня позволяет заготавливать нам свекловичный жом в достаточном объеме. И у нас имеется для заготовки плющеного зерна кукурузы плющилка с производительностью 60 тонн в час.

Также в хозяйстве ведут заготовку кормов третьего укоса. Площадь многолетних трав здесь составляет 2,5 тысячи гектаров, из которых убрано уже 60%.