Хотели парализовать железную дорогу Беларуси. Евгений Пустовой о планах «Рабочага Руху»

Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Это схема всей белорусской железной дороги. Не менее разветвленной была и преступная схема по уничтожению нашей «железки». Прямо сейчас о политике террора. О преступниках в галстуках и без галстуков, все – без купюр. Экстремистский «Рабочы Рух» заявляет: КГБ Беларуси прекращает свою деятельность. Посмотрите, им смешно. Они даже пародию под «Ералаш» сделали. Им смешно. Но семье, родителям, коллегам офицерам «Альфы», да и всем нормальным белорусам – не смешно. Я думаю, сейчас отнюдь не заходится от смеха и родня погибшего убийцы. Не ржут с этой карикатуры фигуранты уголовного дела «Рабочага Руху» и их близкое окружение. Зато смешно тем, кто заварил убийственный движ «Руху».

Евгений Пустовой:

Твердолобые мужики со стальными характерами, вы кому поверили? Сладеньким обещаниям из уст сладеньких зумеров или вот этой вертихвостке? Это она на вершине всей экстремистской пирамиды. Она крутит вами, как хвостом. Она и призывала пускать под откос страну и поезда.

Владислава Чалей:

Сергей, ты же типа знал, что они что-то готовили на ж/д. Сделали они это или не сделали?

– «Супраціў» – да, сделали. Сейчас мы готовим одну акцию, чтобы полностью одновременно оршанский и минский узлы парализовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Сразу по четырем направлениям контактную сеть обрезать. Владислава Чалей:

И когда это будет, скоро? – Мне рассказывали, да.

– Я им расписал все, они там пускай сами готовятся. Этого я тебе сказать не могу, когда и что.