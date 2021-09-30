Перемены и спокойная Беларусь. О чём заявил Лукашенко, принимая верительные грамоты от иностранных послов?
Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатический документ белорусскому лидеру вручили представители 9 дружественных государств.
Подробнее о взаимовыгодных перспективах – в материале Ксении Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Верительные грамоты – своего рода дипломатические билеты в Беларусь для послов и новый символический старт для двусторонних отношений. Сегодня во Дворце Независимости 9 представителей дружественных нам государств в торжественной атмосфере вручили грамоты белорусскому лидеру. Это 9 векторов сотрудничества, 9 подтверждений взаимного доверия и множество возможностей для партнерства.
Возглавили дипмиссии сегодня послы Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них. Главное – выстраивать отношения открыто и непредвзято. В современном геополитическом шторме это непросто, но экономический, культурный и технологический интересы куда прочнее, чем грязные игры на международной арене.
Читайте также:
Александр Лукашенко: в стране объективно назрела потребность к переменам
Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»
Лукашенко: Беларусь очень ценит уровень взаимодействия со странами СНГ. Нас связывают крепкие узы братской дружбы
Торговля, промышленность и технологии – все это может стать неисчерпаемым источником взаимного интереса. Индонезия – кроме шикарных туристических пейзажей, концентрат бизнеса и науки. Монголия – благодатная площадка для развития машиностроения. Белорусский опыт там ценят высоко. Малайзия готова делиться наработками в медицине и цифровизации.
Читайте также:
«Сильные люди здесь живут». Что посол Монголии думает о белорусах?
Посол Малайзии: для нас очень важно укреплять сотрудничество с Беларусью
Посол Ливана в Беларуси: для меня большая честь быть в этой дружественной стране
Здравоохранение и туризм – общий знаменатель с Тунисом. ЮАР мы можем предложить сельхозтехнику, собственные научные разработки и образовательные проекты. Некоторые из них успешно работают уже сейчас.
Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам. Читайте здесь.
К слову, искренние впечатления дипломатам о первых днях в белорусской столице не омрачат даже опытные имиджмейкеры.
Работать именно так, опираясь на то, что видят глаза и диктуют собственные суждения, Александр Лукашенко напутственно пожелал послам.
Александр Лукашенко – послам: вы увидите спокойную, мирную Беларусь. Сравните с тем, что вы читали и видели в интернете. Читайте здесь.