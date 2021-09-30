Перемены и спокойная Беларусь. О чём заявил Лукашенко, принимая верительные грамоты от иностранных послов?

Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатический документ белорусскому лидеру вручили представители 9 дружественных государств.

Ксени я Худолей, СТВ: Верительные грамоты – своего рода дипломатические билеты в Беларусь для послов и новый символический старт для двусторонних отношений. Сегодня во Дворце Независимости 9 представителей дружественных нам государств в торжественной атмосфере вручили грамоты белорусскому лидеру. Это 9 векторов сотрудничества, 9 подтверждений взаимного доверия и множество возможностей для партнерства.

Возглавили дипмиссии сегодня послы Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики. Точки соприкосновения, уверен Александр Лукашенко, есть с каждой из них. Главное – выстраивать отношения открыто и непредвзято. В современном геополитическом шторме это непросто, но экономический, культурный и технологический интересы куда прочнее, чем грязные игры на международной арене.

Торговля, промышленность и технологии – все это может стать неисчерпаемым источником взаимного интереса. Индонезия – кроме шикарных туристических пейзажей, концентрат бизнеса и науки. Монголия – благодатная площадка для развития машиностроения. Белорусский опыт там ценят высоко. Малайзия готова делиться наработками в медицине и цифровизации.

Здравоохранение и туризм – общий знаменатель с Тунисом. ЮАР мы можем предложить сельхозтехнику, собственные научные разработки и образовательные проекты. Некоторые из них успешно работают уже сейчас.

Посол ЮАР: в Беларуси очень-очень хорошее образование, хотим в 2022 году ещё больше студентов отправить учиться к вам. Читайте здесь.

К слову, искренние впечатления дипломатам о первых днях в белорусской столице не омрачат даже опытные имиджмейкеры.