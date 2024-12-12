Студотряды Гродненской области отправились на закрытие третьего трудового семестра

На одной из площадей Гродно 12 декабря утром было как никогда шумно и весело. Порядка 200 молодых людей собрались в центре города в семь часов, чтобы вместе отправиться в столицу на республиканское закрытие третьего трудового семестра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самые активные участники студотрядовского движения со всего региона. На протяжении года они работали в сельскохозяйственных, производственных, медицинских, строительных, а также педагогических, экологических и сервисных отрядах. Подведение итогов и торжественное закрытие третьего трудового семестра состоится 13 декабря. 12 декабря в Минске молодые люди посетят предприятия, на которых работали их коллеги.

Александр Янчур, командир областного трудового проекта «Витаминко»: Настроение с утреца хорошее, потому что, в первую очередь, мы едем на такое большое мероприятие, которое мы ждали целый год, – это закрытие республиканское третьего трудового семестра, где уже все отряды нашей республики встретятся.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Ожидания очень хорошие, потому что мы будем подводить итоги, будут награждаться лучшие отряды, в том числе и наши ребята, которые едут в автобусах, также будут выходить на сцену, будут получать свои награды, ну и надеемся, что наш штаб, конечно, победил и получит свою награду как лучший областной штаб студенческих отрядов.

Всего в Гродненской области в 2024 году было сформировано более 500 студенческих отрядов. В них трудились около 8 000 молодых людей.