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Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…

15 ноября 2017 10:51
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Отгородиться от чужого горя нельзя, но как быть если твоя работа напрямую связана с опасностью. А тем более, когда ты девушка: хрупкая и эмоциональная.

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-1

Тяжело в учении – легко в бою. В Университете Гражданской защиты девушки учатся на равных условиях с парнями.

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-4

Для того, чтобы стать работницей МЧС, иметь смелость и сильный характер недостаточно. Важно понимать, что в такой работе пол не имеет значения. Есть ты и человек, которого нужно спасти.

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-7

Боевой подготовкой женщина у нас в стране заниматься не может, но спасти человека можно даже словом. Предупредить об опасности, сохранять спокойствие в чрезвычайной ситуации и вовремя среагировать — это тоже отдельное мастерство и профессионализм.

Работницы МЧС невероятно сильные женщины. Не каждый человек сможет справиться с той эмоциональной нагрузкой, которая сопровождает их каждый день.

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-10

Работая в таком режиме времени на то, чтобы дать волю своим эмоциям нет, да и не положено. Женщина- диспетчер должна оставаться спокойной и хладнокровной, чтобы оказать человеку своевременную помощь и рассеять панику. А мужской коллектив в свою очередь уж точно не дает опустить руки.

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-13

А каково это: быть мамой-спасателем? Диане – даже на руку: 5-летний сын берет пример и уже знает все правила поведения при пожаре!

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-16

Имея навыки общения с детьми, девушка с легкостью находит с ними общий язык и интересно, творчески рассказывает о безопасности.

И через огонь, и воду, и медные трубы! Сегодня девушка готова покорять все новые и новые горизонты.

Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…-19

Тем более, что совсем скоро  наши белоруски тоже будут принимать активное участие в тушении пожаров и спасении человеческих жизней, а пока они с очаровательной улыбкой на лице не дают нам попасть в беду.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Дарья Князевич # Диана Железняк

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