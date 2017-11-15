Женщины в МЧС: и через огонь, и воду, и медные трубы…

Отгородиться от чужого горя нельзя, но как быть если твоя работа напрямую связана с опасностью. А тем более, когда ты девушка: хрупкая и эмоциональная.

Тяжело в учении – легко в бою. В Университете Гражданской защиты девушки учатся на равных условиях с парнями.

Для того, чтобы стать работницей МЧС, иметь смелость и сильный характер недостаточно. Важно понимать, что в такой работе пол не имеет значения. Есть ты и человек, которого нужно спасти.

Боевой подготовкой женщина у нас в стране заниматься не может, но спасти человека можно даже словом. Предупредить об опасности, сохранять спокойствие в чрезвычайной ситуации и вовремя среагировать — это тоже отдельное мастерство и профессионализм. Работницы МЧС невероятно сильные женщины. Не каждый человек сможет справиться с той эмоциональной нагрузкой, которая сопровождает их каждый день.

Работая в таком режиме времени на то, чтобы дать волю своим эмоциям нет, да и не положено. Женщина- диспетчер должна оставаться спокойной и хладнокровной, чтобы оказать человеку своевременную помощь и рассеять панику. А мужской коллектив в свою очередь уж точно не дает опустить руки.

А каково это: быть мамой-спасателем? Диане – даже на руку: 5-летний сын берет пример и уже знает все правила поведения при пожаре!

Имея навыки общения с детьми, девушка с легкостью находит с ними общий язык и интересно, творчески рассказывает о безопасности. И через огонь, и воду, и медные трубы! Сегодня девушка готова покорять все новые и новые горизонты.