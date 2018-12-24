Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске: рассказываем, где посмотреть и как поучаствовать

До Нового года чуть больше недели. Самое время спланировать новогоднюю ночь и не пропустить главные новогодние мероприятия. Для того, чтобы наши телезрители могли без труда сориентироваться в огромном списке праздничных площадок, мы пригласили в студию программы «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

По традиции череду праздничных мероприятий в городском пространстве мы открываем шествием Дедов Морозов и Снегурочек. Пройдет праздничное, парадное шествие от площади Независимости, и встречать праздничную колонну мы будем на Октябрьской площади. В этом году в шествии примет участие порядка тысячи участников. Да, с каждым годом это число растет, и добавляются новые участники. Это и Деды Морозы, и Снегурочки, любимые сказочные герои, юные хоккеисты, детские творческие коллективы, всадники на лошадях. Готовится большой праздничный необычный торт от Минскхлебпрома. Светящееся праздничное мороженное большое от Минского хладокомбината № 2. И, конечно, большие подарочные наборы конфет в красивом оформлении от фабрики «Коммунарка». Будет еще много и других сюрпризов. Конечно, главными героями будут Дед Мороз и Снегурочка, которые в этом году проследуют на необычном экипаже. Не буду раскрывать всех тонкостей, приглашаю всех стать участниками этого шествия.