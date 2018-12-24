Шествие Дедов Морозов и Снегурочек в Минске: рассказываем, где посмотреть и как поучаствовать
До Нового года чуть больше недели. Самое время спланировать новогоднюю ночь и не пропустить главные новогодние мероприятия. Для того, чтобы наши телезрители могли без труда сориентироваться в огромном списке праздничных площадок, мы пригласили в студию программы «Большой город» начальника управления культуры Мингорисполкома Виталину Рудикову.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
По традиции череду праздничных мероприятий в городском пространстве мы открываем шествием Дедов Морозов и Снегурочек. Пройдет праздничное, парадное шествие от площади Независимости, и встречать праздничную колонну мы будем на Октябрьской площади. В этом году в шествии примет участие порядка тысячи участников. Да, с каждым годом это число растет, и добавляются новые участники. Это и Деды Морозы, и Снегурочки, любимые сказочные герои, юные хоккеисты, детские творческие коллективы, всадники на лошадях.
Готовится большой праздничный необычный торт от Минскхлебпрома. Светящееся праздничное мороженное большое от Минского хладокомбината № 2. И, конечно, большие подарочные наборы конфет в красивом оформлении от фабрики «Коммунарка». Будет еще много и других сюрпризов. Конечно, главными героями будут Дед Мороз и Снегурочка, которые в этом году проследуют на необычном экипаже. Не буду раскрывать всех тонкостей, приглашаю всех стать участниками этого шествия.
То есть каждый желающий может прийти, занять свое определенное место или, может быть, даже проследовать вместе с этой колонной?
Виталина Рудикова:
Основное условие – праздничное настроение и, конечно, новогодний костюм. Это могут быть любые сказочные герои.
В принципе, вы приглашаете всех, места хватит всем?
Виталина Рудикова:
Мы приглашаем. Кроме того, шествие будет транслироваться на больших экранах в центральной части Минска, поэтому увидеть этот парад сможет каждый.