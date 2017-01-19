«Мы верим в то, что делаем»: белорусские спасатели сняли ролик, растрогавший пользователей Сети

Новости Беларуси. Ролик о работе белорусских спасателей растрогал пользователей социальных сетей. Видео, хронометрах которого – две с половиной минуты, рассказывает о буднях людей, чей профессиональный долг – спасать жизни. Проект презентован МЧС в преддверии Дня спасателя.

«Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Ролик уже посмотрели более 20 тысяч раз. Пользователи социальных сетей прониклись кадрами, в комментариях к видео они оставляют поздравления и благодарят спасателей за их непростой, но такой важный труд.