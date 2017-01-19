Ощущения очень радостные, как-то светло даже стало: польза купания на Крещение

Новости Беларуси. Очистить тело и душу. Православные верующие отмечают Крещение. В храмах области утром прошли торжественные богослужения, а в церковных дворах по традиции можно было набрать святой воды.

Считается, что именно 19 января она приобретает необыкновенную целебную силу.

Поэтому, несмотря на морозную ветреную погоду, к Храмовым источникам выстроились очереди верующих, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гигорий, дьякон кафедрального собора Александра Невского Марьиной горки:

Когда люди исповедуются, причастятся святых христовых тайн на богослужении, потом они вкушают эту воду и действительно ощущают в себе приток жизненных сил для созидания, для творения добрых дел в нашем мире.

Прихожане:

Просим, чтобы у нас все хорошо было. Чтобы удача была, чтобы все складывалось.

Всем крещенского здоровья, благополучия в семьях, чтобы эта водичка пошла во благо. Потому что сегодняшний день действительно благостный.

Вся природа преобразилась! Только у нас может быть такая красота, вера и любовь к ближнему и к Господу. Храни Господь всех.