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Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют

16 января 2019 21:15
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Новости Беларуси. Как заявили 16 января в городской администрации, во избежание заторов уже разработаны новые схемы движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют-1

Автолюбителям рекомендуют по возможности объезжать два участка МКАД: съезд на проспект Дзержинского и развязку в районе улицы Франциска Скорины.

Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют-4

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
На 25-м километре есть развязка Дзержинского-МКАД, и она позволила организовать таким образом маршруты, что движение было для пассажиров менее безболезненно. Очень надеемся на то, что автолюбители перераспределят направления своего движения, и время задержки будет несколько меньше.

Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют-7

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Работы на данных мостах организованы в круглосуточном режиме. Следующий этап – это начало демонтажа балок, разбирать уже полноценно все строение будем.

Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют-10

Конструкции были возведены еще в 80-х, их ремонт необходим для безопасности движения транспорта. В обновлении также нуждается путепровод на 19-м километре МКАД и часть дороги на Жуковского. К реконструкции этих участков приступить планируют в конце 2019 года.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Александр Каптюх # Александр Ярошик # Фотофакт

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