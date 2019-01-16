Схему движения транспорта на путепроводах МКАД скорректируют

Новости Беларуси. Как заявили 16 января в городской администрации, во избежание заторов уже разработаны новые схемы движения общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автолюбителям рекомендуют по возможности объезжать два участка МКАД: съезд на проспект Дзержинского и развязку в районе улицы Франциска Скорины.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

На 25-м километре есть развязка Дзержинского-МКАД, и она позволила организовать таким образом маршруты, что движение было для пассажиров менее безболезненно. Очень надеемся на то, что автолюбители перераспределят направления своего движения, и время задержки будет несколько меньше.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Работы на данных мостах организованы в круглосуточном режиме. Следующий этап – это начало демонтажа балок, разбирать уже полноценно все строение будем.