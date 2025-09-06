Шашлычок, пельмени и блинчики – узнали, чем кормят в школьных столовых

На осенний период для школьников разработали двухнедельные рационы питания. Всего в меню 137 позиций, среди них 9 новинок. При составлении рационов, учитывали калорийность блюд, надлежащее содержание белков, жиров, углеводов и, конечно, предпочтения учеников.

Несмотря на большой перечень школьных блюд традиционно есть безусловные фавориты. Они из года в год занимают лидирующие позиции в многочисленных опросах.

Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания: Шашлычок школьный, конечно, пельмени, блинчики и, всегда я об этом говорю, пюре картофельное, наверное, уже на большом промежутки времени всегда нравится нашим детям. Мы проводим анкетирование в учебном году каждую четверть и по результатам анкетирования выявляем как раз таки тот самый топ блюд школьников.

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:

В рационе должны быть шесть основных групп продуктов – это и мясные, и хлебобулочные, и рыбные в том числе. Когда мы с вами говорим о здоровье будущего школьника, который уже пришел учиться в течении всего его трудового дня, мы обращаем внимание в том числе на витамины, минералы, которые должны быть в рационе. Я говорю про молочные в том числе.

Если у ребенка замечена непереносимость каких-то продуктов, выход тоже есть. Для таких случаев предусмотрено особое меню с учетом личных пожеланий.