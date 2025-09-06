В рамках «Фестиваля науки» проходит выставка-конкурс «100 инноваций молодых учёных»

Интеллектуальные технологии, перспективные разработки и даже настоящие лаборатории. Ежегодный «Фестиваль науки» в Минске собрал исследователей, ученых и любителей инноваций и современных технологий из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Центральном ботаническом саду работает более десятка площадок. На локации Министерства образования гости могут узнать о новых методах преподавания и передовых разработках. Также в рамках фестиваля проходит выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых». Юные исследователи представили около 130 проектов. Все они практикоориентированные.

– Мне очень сильно нравится. Я бы сюда еще приходила. Химические эксперименты сильно запомнились.

Ольга Горбадей, заведующая кафедрой программного обеспечения сетей телекоммуникаций Белорусской государственной академии связи:

Сегодня на нашей локации представлены квизы и игры для детей. Это вам посылка и квиз по истории связи телекоммуникаций. Также представлены мастер-классы по сварке оптоволокна.

Фестиваль науки проходит в Минске уже в седьмой раз. В 2024 году мероприятие посетили свыше 22 тысяч человек. Сейчас ожидается еще большее количество гостей. Погрузиться в мир инновационных технологий и экспериментов все желающие смогут до 19 часов вечера.