Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске

Минск меняет весенний наряд на летний. В столице завершили основной этап посадки деревьев – городские улицы и парки пополнились сразу на 9 тысяч саженцев и 6 тысяч кустарников. Прямо сейчас в Минске началось яркое цветочное оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На клумбах уже распустилось около 750 тысяч сезонных растений, а всего до конца лета столичные скверы и площади украсят более 1 миллиона 200 тысяч цветов. Коммунальные службы уходят от кратковременных решений. Уже в середине июня вдоль проспектов пропишутся около 100 тысяч многолетников. Ставку делают на стильные современные тренды: изящные красивоцветущие виды и пышные декоративные злаки. Они будут радовать минчан до самых заморозков. Особый колорит мегаполису добавят розы.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Начаты работы по посадке кустовых роз. Их появится на территории города больше 50 тысяч. Продолжается работа по высадке многолетников. Дополнительно их появится также на озелененной территории больше 100 тысяч.