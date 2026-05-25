Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске
Минск меняет весенний наряд на летний. В столице завершили основной этап посадки деревьев – городские улицы и парки пополнились сразу на 9 тысяч саженцев и 6 тысяч кустарников. Прямо сейчас в Минске началось яркое цветочное оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На клумбах уже распустилось около 750 тысяч сезонных растений, а всего до конца лета столичные скверы и площади украсят более 1 миллиона 200 тысяч цветов. Коммунальные службы уходят от кратковременных решений. Уже в середине июня вдоль проспектов пропишутся около 100 тысяч многолетников. Ставку делают на стильные современные тренды: изящные красивоцветущие виды и пышные декоративные злаки. Они будут радовать минчан до самых заморозков. Особый колорит мегаполису добавят розы.
Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Начаты работы по посадке кустовых роз. Их появится на территории города больше 50 тысяч. Продолжается работа по высадке многолетников. Дополнительно их появится также на озелененной территории больше 100 тысяч.
Эстетику цветущего города в этом сезоне ощутят жители абсолютно всех районов Минска. Подвесные дизайнерские кашпо с яркими ампельными цветами, которые в прошлом году украшали преимущественно проспект Победителей, теперь появятся и в жилых микрорайонах.