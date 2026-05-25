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Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске

25 мая 2026 11:33
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Минск меняет весенний наряд на летний. В столице завершили основной этап посадки деревьев – городские улицы и парки пополнились сразу на 9 тысяч саженцев и 6 тысяч кустарников. Прямо сейчас в Минске началось яркое цветочное оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске-2

На клумбах уже распустилось около 750 тысяч сезонных растений, а всего до конца лета столичные скверы и площади украсят более 1 миллиона 200 тысяч цветов. Коммунальные службы уходят от кратковременных решений. Уже в середине июня вдоль проспектов пропишутся около 100 тысяч многолетников. Ставку делают на стильные современные тренды: изящные красивоцветущие виды и пышные декоративные злаки. Они будут радовать минчан до самых заморозков. Особый колорит мегаполису добавят розы.

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Начаты работы по посадке кустовых роз. Их появится на территории города больше 50 тысяч. Продолжается работа по высадке многолетников. Дополнительно их появится также на озелененной территории больше 100 тысяч.

Более 9 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников высажено за весенний период в Минске-4

Эстетику цветущего города в этом сезоне ощутят жители абсолютно всех районов Минска. Подвесные дизайнерские кашпо с яркими ампельными цветами, которые в прошлом году украшали преимущественно проспект Победителей, теперь появятся и в жилых микрорайонах. 

# Озеленение # Александр Ермолович

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