«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов

Новости Беларуси. Независимость от внешних поставок. В Беларуси начали выпускать собственные грунты для выращивания шампиньонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный ингредиент – белорусский торф. В Ивацевичском районе нашли подходящее сырье, а в результате государственно-частного партнерства родилось небольшое собственное производство. Здесь чистый торф насыщают дополнительными питательными компонентами, обеззараживают и фасуют для отправки потребителю. Расположение вблизи трассы М1 упрощает логистику.

Виктор Голуб, директор торфобрикетного производственного управления:

Рынок грибоводческий развивается не только у нас, он развивается во всем мире. И у нас, и в России, и в Западной Европе, и очень сильно он развивается в том же Китае. Примерно 40 % этого рынка занимают шампиньоны. Мы планируем в 2023 году произвести 20 тысяч тонн продукции, мощность этого оборудования позволяет выпускать 40 тысяч тонн. Тогда будем насыщать внутренний рынок, а со временем импортозамещающая продукция может стать экспортоориентированной.

В год управление добывает до 80 тысяч тонн торфа. Из него получают топливный брикет и торфяную крошку, которую используют все цементные заводы Беларуси. Как топливо торф используют внутри страны, порядка 30 % отправляется на экспорт в страны Европы.

Владимир Боровенко, заместитель генерального директора «Брестоблгаз»:

В связи с резким подорожанием российского газа европейцы начали искать альтернативные источники энергии. И одним из них стал белорусский торф. Мы немножко сократили географию нашего экспорта, потому что в прежние годы мы в целом реализовывали на экспорт торфобрикет в 15 стран. А в прошлом году реализация шла в основном в страны ближайшего зарубежья – это Республика Польша, Литва, Латвия и Словакия.