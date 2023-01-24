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«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов

24 января 2023 08:49
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Новости Беларуси. Независимость от внешних поставок. В Беларуси начали выпускать собственные грунты для выращивания шампиньонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов-1

Главный ингредиент – белорусский торф. В Ивацевичском районе нашли подходящее сырье, а в результате государственно-частного партнерства родилось небольшое собственное производство. Здесь чистый торф насыщают дополнительными питательными компонентами, обеззараживают и фасуют для отправки потребителю. Расположение вблизи трассы М1 упрощает логистику.

«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов-4

Виктор Голуб, директор торфобрикетного производственного управления:
Рынок грибоводческий развивается не только у нас, он развивается во всем мире. И у нас, и в России, и в Западной Европе, и очень сильно он развивается в том же Китае. Примерно 40 % этого рынка занимают шампиньоны. Мы планируем в 2023 году произвести 20 тысяч тонн продукции, мощность этого оборудования позволяет выпускать 40 тысяч тонн. Тогда будем насыщать внутренний рынок, а со временем импортозамещающая продукция может стать экспортоориентированной.

«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов-7

В год управление добывает до 80 тысяч тонн торфа. Из него получают топливный брикет и торфяную крошку, которую используют все цементные заводы Беларуси. Как топливо торф используют внутри страны, порядка 30 % отправляется на экспорт в страны Европы.

«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов-10

Владимир Боровенко, заместитель генерального директора «Брестоблгаз»:
В связи с резким подорожанием российского газа европейцы начали искать альтернативные источники энергии. И одним из них стал белорусский торф. Мы немножко сократили географию нашего экспорта, потому что в прежние годы мы в целом реализовывали на экспорт торфобрикет в 15 стран. А в прошлом году реализация шла в основном в страны ближайшего зарубежья – это Республика Польша, Литва, Латвия и Словакия.

«Будем насыщать внутренний рынок». В Беларуси появился грунт для выращивания шампиньонов-13

Всего за минувший год Беларусь отправила за рубеж 190 тысяч тонн торфа, что почти на половину больше, чем в 2021-м. Расширяется и карта поставок – в 2022-м благодаря содействию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень» в Поднебесную отправилась первая крупная партия торфа.

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# Государственная политика в области импортозамещения # общество # Виктор Голуб # Владимир Боровенко # Фотофакт

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