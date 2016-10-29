«Нужно самому ходить искать работу»: что изменилось в законе о занятости населения

Не только американские угольщики кричат о безработице, как одной из проблем предвыборной Америки. Безработные есть во всех странах, разве что в Северной Корее не позволяют сидеть без дела. Новые обязанности для безработных и нанимателей появились с 24 октября в Беларуси – с этого дня вступили в силу изменения и дополнения в закон о занятости населения. Тему конкретизирует Ольга Петрашевская.

Центр занятости, охватывающий три района Минска. Работу здесь ищут и сидя, и стоя, и даже полулежа, но оптимизм у людей с разными историями практически одинаково подпирается кулаком.

Житель Минска:

Вакансия – уборщик территории. Мне дали направление на медкомиссию. Вот все документы. Когда я позвонил, мне сказали, что вакансии больше нету. Наниматель может делать все, что угодно!

А вот делать «все, что угодно» у нанимателя уже не получится. По новой редакции закона о занятости о закрытии вакансий организации обязаны сообщать в тот же день, а не после того, как, скажем, Михаила с порога развернули – он и шапку не успел снять.

Александр Белохвостик, житель Минска:

Сидит вышибала шесть на девять и говорит: А! Уже взяли дворника! Нам не надо!

Но вместе с тем, безработным отныне предстоит активнее листать газету с вакансиями – искать работу еще и самостоятельно. Те, кто получает пособие, чтобы не лишиться денег, теперь должны отчитываться перед центрами занятости, что в течение месяца по своей инициативе заглянули хотя бы на два предприятия, где были свободные трудоместа. Любители подолгу сидеть на госпомощи такое новшество, конечно, не одобрят. А вот Виктор Казерский, напротив, говорит: даже не становился на безработный учет.

Виктор Казерский, слесарь-ремонтник ЖЭУ № 3 Советского района Минска:

Нужно самому ходить искать работу! Потому что кто поможет, как не сам себе?

Из прочих новшеств – полтора года вместо трех теперь можно состоять на трудовом учете, чтобы стимулировать и отдельную категорию «профессиональных» безработных. Их давно знают в лицо в центрах занятости, потому как не видели в глаза работодатели.

Ирина Карницкая, главный специалист комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Видно, что человек, когда посещал предприятие, делал все возможное, чтобы его не взяли.

А вот и один из с душой выбирающих свою, неповторимую, вакансию. Сергей Владимирович объясняет: искать работу нужно основательно. Подумать, присмотреться, а наниматели еще должны постоять в очереди, чтобы заполучить столь завидного сотрудника. Вакансии, предложенные центром занятости, мужчина посчитал неподобающими и на отдельные предприятия даже не ходил. А смысл?

Сергей Черноус:

Нафиг эти деньги? Это же бумага!

Но, несмотря на философские заявления под скворечником, зарплату Сергей Черноус хочет как минимум рублей 800 – это если график с 8 до 5 и без всяких стрессов. Но это райцентр в Могилевской области. А вот более скромная по запросам столица. Олег Петрович, вынужденный уволиться, чтобы ухаживать за больной мамой, впервые пришел в минский центр занятости. Говорит: и сумме в 400 рублей будет рад.

Наталья Сябровская, начальник отдела труда и занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Осиповичского райисполкома:

Сторож, вахтер – расходятся сразу. Иной раз просто по телефону переговорим, нам еще не успеет организация предоставить сведение в установленной форме, а кандидат уже есть.

Кстати, именно в Могилевской области официально нетрудоустроенных меньше, чем в других регионах. И вопросом почему, мы задавались недолго. Не работники, а золото!

Сергей Белостоцкий, житель Осиповичей:

Кем устроился? Не знаю, наверное, каким-то слесарем! Про зарплату не спрашивал.

Елена Король, житель Осиповичей:

Мы на зарплату шибко и не смотрим.

За вычетом Елены и Сергея сегодня в Беларуси немногим больше сорока тысяч зарегистрированных безработных. А вакансий – что в Осиповичах, что, к примеру, в этом минском центре занятости – примерно полторы на человека. То есть поле для маневра у желающего найти работу небольшое. И наниматели таким положением, понятно, пользуются.

Антонина Соловьева, житель Минска:

Недавно было – устроилась официально, по трудовой мойщиком посуды. Потом мне добавили: когда уходит кухонная – надо мыть кухонное, а когда она болеет – это все за одну зарплату. За такое счастье – 3100! Смешно?

Если маляр – непременно 6-го разряда, водитель – чтобы все категории. Да что уж там! Даже на вакансии, где раньше бы искали хоть одного желающего, сегодня устраивают настоящий кастинг.

Александр Малащенко, директор ЖЭУ № 3 Советского района Минска:

Даже на должность дворника есть несколько претендентов, из которых мы можем выбрать.

Но есть в Беларуси и как минимум одно вакантное место, на которое почти полгода ищут кандидата, хотя работа – ну просто песня!

Это не творческий конкурс среди претендентов на должность директора сельского ДК. Играть такую кадровую мелодию здесь и не мечтают. Но из вакантной песни слов не выкинешь – культбосс в деревне очень нужен – хоть в микрофон на всю страну кричи. И ведь требования – не как в щепетильной столице.

Валентина Крупко, солист Косинского сельского дома культуры:

Если у человека поет сердце, если танцуют ноги, стоя на месте – я думаю, это хороший руководитель!

Из условий для будущего шефа сельского клуба: дискошар, пульт и триста с лишним рублей в месяц. Местные согласны: зарплата небольшая, но и обидно им лицезреть многоэтажку из стульев, когда вся деревня бы пришла посмотреть да послушать. Перспективного топ-менеджера ДК обещают, как родного, поддержать.

Рынок труда – он и вправду – как рынок в более житейском понимании. Предложение есть, спрос – тоже. Остается договориться о стоимости, да чтобы костюмчик сидел и пуговицы – перламутровые. И, кстати, за сентябрь число безработных в Беларуси уменьшилось на две тысячи с лишним. Так что для каждого все могло измениться уже на этой неделе. А потому ни одному из наших героев мы не приписывали титр «Безработный».