Школьные каникулы: путешествие, катание на лошадях, поездка к бабушке

Жизнь продолжается. И она наполнена радостями и хлопотами, чаще сиюминутными. Школьные каникулы, к примеру, начались. Погода – не лучшая. Чем заняться детям для удовольствия и с пользой, выясняла Алена Сырова.

Когда за плечами два месяца учебы, домашних заданий и контрольных – неделя каникул кажется тем самым спасительным глотком воздуха для школьников и их родителей. И если для первых – это возможность забыть о ранних подъемах, расписании и наконец-то заняться чем-то более важным, чем математика и английский, то для вторых – серьезный повод призадуматься, как те самые важные дела организовать. Да так, чтобы не только интересно, но и с пользой. Белорусские мамы и папы в большинстве предпочитают действовать, как говорится, по старинке.

Анастасия Шатилова:

Мы поедем на свежий воздух к бабушке. Программа в школе и так достаточно серьезная и надо отдохнуть недельку хотя бы.

Юлия Домбровская:

У нас культурная программа: поход на выставку, в кинотеатр. Я считаю, что это очень важно. Связь между детьми и родителями, у них потом очень много впечатлений. Они до сих пор вспоминают, что мы всей семьей.

О подобном времяпрепровождении на каникулах 11-класснику Павлу остается лишь вспоминать. Сегодня он сознательно делает взрослый и самостоятельный выбор в пользу главного на данном этапе жизни – поступления в ВУЗ.

Павел Балабанович, ученик 11 класса:

Каждодневные дополнительные – проснулся, подготовился, поехал на дополнительные, приехал вечером, сделал уроки на следующие дополнительные. Следующий день – то же самое.

И если такие каникулы у 11-классников имеют оправдание, то школьникам младшего возраста сам Бог велел отдыхать от этой самой учебы. Загруженные и без того насыщенной школьной программой они явно не смогут полноценно отдохнуть на рекламируемых интеллект-курсах, программах экспресс-обучения различным предметам. По мнению специалистов, лучший способ разгрузить детский мозг после двух месяцев исключительно умственного труда – сменить обстановку.

Людмила Синявская, детский психолог:

Справедливо, если и родители, и школа предоставит время для отдыха. Молодой мозг очень часто в большей степени устает от однообразия. Поэтому если вы привнесете перемены, это будет очень хорошим поводом для того, чтобы ребенок восстановил силы.

Екатерина Владимировна, мама четвероклассника Максима, как никто знает, какими усилиями достигаются хорошие отметки в дневнике сына. Оттого каникулы – не менее долгожданные и для нее самой. Она специально взяла отпуск и вместе с сыновьями поедет в Польшу, где к ним присоединится и папа.

Максим Петкевич:

У меня много всего. У меня и репетитор по английскому. Я еще на тренировки хожу. И при этом надо домашние задания делать.

Екатерина Петкевич:

Если начало недели, то нормально. Он вытягивает эту нагрузку, можно еще что-то давать. Но в четверг и пятницу, как рассказывает репетитор по английскому, смысла нету заниматься с ребенком. К концу недели он в любом случае устают.

«Взрослые» каникулы не по вкусу и шестикласснице Саше. В отличие от любимых бабушкиных блинов, с которых неизменно начинается ее отпуск от учебы. Бабушка Саши Софья Ивановна живет в поселке городского типа Бешенковичи, что в Витебской области. Со своей столичной внучкой она видится только на каникулах, когда родители девочку привозят в гости. Оттого и готовится задолго до ее приезда.

Софья Панкевич:

Очень любит она блины. Поэтому блины для внучки – самые вкусные, самые сладкие. Всего в них хватает: и соли, и сахара.

А вот в семье Пойто вопрос об организации досуга даже не поднимается. Маша, ее младшая сестра и брат – первое утро осенних каникул встречают на работе мамы и папы. Анастасия и Вячеслав Пойто – всю жизнь на коне. А дети – вместе с ними.

Анастасия Пойто:

У нас такая семья, что с самого рождения дети с нами. Бабушки вообще не привлекаются, только по праздникам. Они понимают: если мама с папой тренируются, значит так надо. Они все время помогают. Следят за лошадьми.

Глава семьи Вячеслав Пойто на каникулах позволяет Маше полностью забыть о сложной школьной программе и увлечься верховой ездой.

Перерыв на каникулы длинною в неделю – веский повод не только для детей, но и для их родителей перейти с повседневного галопа на обычный шаг, провести больше времени вместе, набраться сил, чтобы в новой четверти быть снова на коне.