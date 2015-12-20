Шахматист Найджел Шорт: Вы можете называть себя страной с шахматной культурой

Новости Беларуси. Политика – это тонкая игра, а эффективная политика – это еще и дар предвидения. Примерно то же говорят и о самой интеллектуальной игре – шахматы. Итак, гость программы «Неделя» на СТВ Найджел Шорт, который на неделе приехал в Минск на чемпионат Европы по быстрым шахматам. В детстве его называли вундеркиндом, в 19 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, а сегодня с одним из сильнейших шахматистов мира встретилась Яна Шипко.

Я немного знаю о шахматах, но я всю ночь читала «Шахматы для чайников». Посмотрим, поможет ли мне это. Знаю, что белые начинают и выигрывают, могу я пойти так?

Найджел Шорт, шахматист, гроссмейстер, претендент на чемпиона мира (Великобритания):

Пешки ходят только вперед. Я пойду так же.

Вы впервые в Беларуси, какие впечатления?

Найджел Шорт:

Мы прогулялись по старому городу, очень красиво, нашли пару милых кафе. У меня прекрасные ощущения здесь, чувствую себя комфортно, даже лучше чем ожидал.

В целости и невредимости?

Найджел Шорт:

Да, я чувствую себя в безопасности. Да и в целом, турнир отличный, здорово видеть так много участников из разных стран и детей среди них, наше новое поколение.

А сейчас мне очень нужен ваш совет! Что делать дальше?!

Найджел Шорт:

Вы можете пойти конем!

Ага, ход конём?!

Найджел Шорт:

Да, точно! Я пойду так же, кстати, вы очень хорошо играете!

Спасибо, но думаю, слишком поздно учиться играть.

Найджел Шорт:

Никогда не поздно.

Но вы были самым молодым гроссмейстером в мире?

Найджел Шорт:

В шахматы можно играть просто для удовольствия, профессия это только для немногих людей. Я начал играть в детстве и все так же люблю шахматы.

Необычно, что вы также играете музыку? Рок?

Найджел Шорт:

Дома я играю на гитаре каждый день. Мне нравится задействовать пальцы и другие части мозга. Мне нравится путешествовать, это 109 страна, которую я посещаю. Люблю плавание, правда, не отважусь здесь. Слишком холодно!

Можно ли сравнивать шахматы с политикой? Политики ведь, как и шахматисты, думают на несколько ходов вперёд?

Найджел Шорт:

Это немного другое. Когда я вижу таких людей, как Дональд Трамп в Америке, который баллотируется в президенты, не уверен, что у политиков есть нужда много думать...

Что дальше, я знаю, что я должна защищать короля?

Найджел Шорт:

Хорошо открыть диагональ для королевы.

Говоря о королеве, Великобритания ассоциируется со стабильностью и порядком...

Найджел Шорт:

Да, у нас есть королева, она не молода, но популярна.

В последнее время в Старом Свете уже не так спокойно, все эти теракты, кризис с мигрантами, вы могли просчитать и предвидеть такую неспокойную обстановку как сейчас?

Найджел Шорт:

Сейчас много проблем в мире, не только в Европе. Мы наблюдаем коллапс в Сирии, Греции. В Германии невероятное количество беженцев. Под их влиянием страны, конечно, поменяются.

В последнее время часто можно услышать, что ЕС скоро ждёт шах и мат, это возможно? Ваше мнение.

Найджел Шорт:

Проблем много. Экономические с Грецией...

А вы живете в Греции сейчас.

Найджел Шорт:

Я живу в Греции, да. Сейчас много сложностей. Есть и позитивные стороны в ЕС, не думаю, что его ждёт конец, а вот у евро как раз большие проблемы, чем у Евросоюза.

В сравнении с ЕС ЕврАзЭС выглядит более перспективно?

Найджел Шорт:

Если у стран общие интересы, ценности, логично объединяться, думаю, такое сотрудничество сделает сильнее Ваши страны. А соглашения в рамках интеграции важны и для развития экономики.

Итак, я делаю следующий ход, пойду вот так.

Найджел Шорт:

Идите сразу на два, единственная проблема, что это был мой ход. Но я не возражаю.

Вы играли с легендой Гарри Каспаровым? Как это было? Вероятно, примерно так же, как для меня сейчас играть с Вами?

Найджел Шорт:

Я играл с ним с удовольствием.

В Минске встречалась нормандская четверка, в последнее время наш город место, где все стороны конфликта поиска ищут пути достижения мира в Украине, благодаря таким действиям становится ли Беларусь более весовым игроком на международной арене?

Найджел Шорт:

Множество нерешенных проблем в Украине. И они не могут быть решены так быстро. Но пытаться решить их дорогого стоит.

Я пойду королевой вот так.

Найджел Шорт:

Так вы будете атаковать моего короля!

Президент встречался на неделе с председателем FIDE, они говорили о том, чтобы организовать центры для детей, это хорошая идея?

Найджел Шорт:

Если это осуществится, конечно, это будет замечательно. Когда президент поддерживает эту идею, есть огромный потенциал. Вы можете называть себя страной с шахматной культурой и прекрасно, что правительство поддерживает этот спорт.

Мистер Шорт, спасибо большое за Ваше время и за урок шахмат. Желаю Вам хорошо провести время в Беларуси!

Найджел Шорт:

Спасибо, спасибо.