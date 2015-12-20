Шахматист Найджел Шорт: Вы можете называть себя страной с шахматной культурой

Новости Беларуси. Политика – это тонкая игра, а эффективная политика – это еще и дар предвидения. Примерно то же говорят и о самой интеллектуальной игре – шахматы. Итак, гость программы «Неделя» на СТВ Найджел Шорт, который на неделе приехал в Минск на чемпионат Европы по быстрым шахматам. В детстве его называли вундеркиндом, в 19 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, а сегодня с одним из сильнейших шахматистов мира встретилась Яна Шипко.
Я немного знаю о шахматах, но я всю ночь читала «Шахматы для чайников». Посмотрим, поможет ли мне это. Знаю, что белые начинают и выигрывают, могу я пойти так?
Найджел Шорт, шахматист, гроссмейстер, претендент на чемпиона мира (Великобритания):
Пешки ходят только вперед. Я пойду так же.
Вы впервые в Беларуси, какие впечатления?
Найджел Шорт:
Мы прогулялись по старому городу, очень красиво, нашли пару милых кафе. У меня прекрасные ощущения здесь, чувствую себя комфортно, даже лучше чем ожидал.
В целости и невредимости?
Найджел Шорт:
Да, я чувствую себя в безопасности. Да и в целом, турнир отличный, здорово видеть так много участников из разных стран и детей среди них, наше новое поколение.
А сейчас мне очень нужен ваш совет! Что делать дальше?!
Найджел Шорт:
Вы можете пойти конем!
Ага, ход конём?!
Найджел Шорт:
Да, точно! Я пойду так же, кстати, вы очень хорошо играете!
Спасибо, но думаю, слишком поздно учиться играть.
Найджел Шорт:
Никогда не поздно.
Но вы были самым молодым гроссмейстером в мире?
Найджел Шорт:
В шахматы можно играть просто для удовольствия, профессия это только для немногих людей. Я начал играть в детстве и все так же люблю шахматы.
Необычно, что вы также играете музыку? Рок?
Найджел Шорт:
Дома я играю на гитаре каждый день. Мне нравится задействовать пальцы и другие части мозга. Мне нравится путешествовать, это 109 страна, которую я посещаю. Люблю плавание, правда, не отважусь здесь. Слишком холодно!
Можно ли сравнивать шахматы с политикой? Политики ведь, как и шахматисты, думают на несколько ходов вперёд?
Найджел Шорт:
Это немного другое. Когда я вижу таких людей, как Дональд Трамп в Америке, который баллотируется в президенты, не уверен, что у политиков есть нужда много думать...
Что дальше, я знаю, что я должна защищать короля?
Найджел Шорт:
Хорошо открыть диагональ для королевы.
Говоря о королеве, Великобритания ассоциируется со стабильностью и порядком...
Найджел Шорт:
Да, у нас есть королева, она не молода, но популярна.
В последнее время в Старом Свете уже не так спокойно, все эти теракты, кризис с мигрантами, вы могли просчитать и предвидеть такую неспокойную обстановку как сейчас?
Найджел Шорт:
Сейчас много проблем в мире, не только в Европе. Мы наблюдаем коллапс в Сирии, Греции. В Германии невероятное количество беженцев. Под их влиянием страны, конечно, поменяются.
В последнее время часто можно услышать, что ЕС скоро ждёт шах и мат, это возможно? Ваше мнение.
Найджел Шорт:
Проблем много. Экономические с Грецией...
А вы живете в Греции сейчас.
Найджел Шорт:
Я живу в Греции, да. Сейчас много сложностей. Есть и позитивные стороны в ЕС, не думаю, что его ждёт конец, а вот у евро как раз большие проблемы, чем у Евросоюза.
В сравнении с ЕС ЕврАзЭС выглядит более перспективно?
Найджел Шорт:
Если у стран общие интересы, ценности, логично объединяться, думаю, такое сотрудничество сделает сильнее Ваши страны. А соглашения в рамках интеграции важны и для развития экономики.
Итак, я делаю следующий ход, пойду вот так.
Найджел Шорт:
Идите сразу на два, единственная проблема, что это был мой ход. Но я не возражаю.
Вы играли с легендой Гарри Каспаровым? Как это было? Вероятно, примерно так же, как для меня сейчас играть с Вами?
Найджел Шорт:
Я играл с ним с удовольствием.
В Минске встречалась нормандская четверка, в последнее время наш город место, где все стороны конфликта поиска ищут пути достижения мира в Украине, благодаря таким действиям становится ли Беларусь более весовым игроком на международной арене?
Найджел Шорт:
Множество нерешенных проблем в Украине. И они не могут быть решены так быстро. Но пытаться решить их дорогого стоит.
Я пойду королевой вот так.
Найджел Шорт:
Так вы будете атаковать моего короля!
Президент встречался на неделе с председателем FIDE, они говорили о том, чтобы организовать центры для детей, это хорошая идея?
Найджел Шорт:
Если это осуществится, конечно, это будет замечательно. Когда президент поддерживает эту идею, есть огромный потенциал. Вы можете называть себя страной с шахматной культурой и прекрасно, что правительство поддерживает этот спорт.
Мистер Шорт, спасибо большое за Ваше время и за урок шахмат. Желаю Вам хорошо провести время в Беларуси!
Найджел Шорт:
Спасибо, спасибо.