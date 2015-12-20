Указ Президента о «черных копателях»: разработчик документа «прошелся по следам расхитителей гробниц» вместе с СТВ

Новости Беларуси. Белорусам отныне запрещено покупать, продавать, дарить, обменивать и оставлять в залог археологические артефакты. Заниматься раскопками и пользоваться металлоискателями теперь можно только со специальным разрешением. На неделе президент подписал указ, который поможет сохранить культурное наследие, которое в буквальном смысле у нас под ногами, и, конечно, бороться с так называемыми «черными копателями». Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – о тонкой грани между увлекательным хобби и преступлением против истории.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Твердая, уже холодная, но все еще богатая. О сокровищах, которые прячет белорусская земля, ходят легенды. «Заповедником кладов» мы стали не просто так: через нашу территорию проходили как торговые пути, так и множественные войны. Где же тогда хранили все добро? Правильно, в природном сейфе прямо под ногами! Свое придание о зарытом кладе есть практически в каждой деревне. Ежегодно эти легенды проверяют тысячи человек. А вы разве никогда не мечтали найти настоящий клад?

Олег, поисковик:

Ходишь, находишь монетку и тебе уже интересна предыстория: 500 лет назад ее кто-то в руках держал, за это корову можно было купить, а кто-то ее потерял. Вот была неудача.

Свой первый «клад» Олег нашел еще в детстве: о зарытом в огороде горшочке с медяками рассказала бабушка. Уже спустя годы поиск того, что спрятано в земле, стал неотъемлемой частью жизни. Вот и сейчас, поймав сигнал, но так и не найдя ничего кроме куска металла, признается: здесь важен не столько «улов», сколько сам процесс.

Олег, поисковик

За свои 10 лет я нашел только одно золотое кольцо. На этом денег не заработаешь. У кого-то охота, у кого-то рыбалка, а у кого-то такая рогатка. И мы топчем поле, дышим свежим воздухом.

Себя Олег называет поисковиком. Говорит, работает исключительно на пахотных полях и за моральные рамки не выйдет даже ради редкого артефакта.

Олег, поисковик:

Кто-то говорит «черный копатель». Черный копатель – это, у которого нет совести, чести, достоинства. А всех мерить единой меркой нельзя.

Если для обывателя «черный копатель» – это любой, взявший в руки металлодетектор и лопату, то в кругах кладоискателей такой термин сродни личному оскорблению.

«Черный копатель» – низшая каста. Их называют мародерами и расхитителями гробниц. Называют недаром, ведь такие «товарищи» ради большого куша не гнушаются ничем. Для раскопок годятся курганные могильники, заброшенные кладбища, археологические памятники и, конечно, места боевой славы. Ценные вещицы нередко снимаются прямо с почившего владельца.

Александр Лугин, ведущий специалист Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Понимаете, люди, когда коллекционируют, за какие-то раритетные вещи могут отдать достаточно большие суммы. А некоторые ищут боеприпасы, которые могут использоваться и на продажу.

А могут использовать и так. Посмотрите на фото этого могилевчанина. Кажется, никаких нравственных терзаний у мужчины в выкопанной амуниции нет. Скорее, напротив. Фото не без гордости выложены на личной станице чернокопа. Про такое говорят: без комментариев.

А наш путь лежит в могилевскую глубинку. Здесь, в одном из древних лесов, древнейший памятник истории. Эти курганы не что иное, как некрополь. Самые ранние захоронения здесь датируются десятым веком, но два года назад этой земли коснулись «черные лопаты».

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это тоже фрагменты раздолбанного кургана. Основная масса памятников уничтожена. Единичные сохранились. Уничтожена еще одна страница белорусской летописи.

Над таким финалом разве что руками развести. Но на неделе произошло то, чего так долго ожидали археологи – в деле «черных копателей» поставлена точка.

Игорь Марзалюк:

Было очень много лазеек в законодательстве. Указ Президента ставит все на свои места.

Тут ущерб колоссальный наносится самим памятникам, которые уничтожаются, те материальные ценности и археологические артефакты, которые должны быть в музейных коллекциях страны, также уничтожаются. В результате, государство терпит колоссальный ущерб.

Доктор исторических наук – один из главных инициаторов и разработчиков документа, согласно которому покупать, продавать, дарить, обмениваться и оставлять в залог археологические артефакты запрещено. Правило не коснется музеев, научных организаций и тех, кто готов зарегистрировать коллекцию. Срок на это – до 1 января 2017 года. Кстати, процедура будет бесплатной.

Игорь Марзалюк:

Все, кому нечего бояться, получат возможность легализовать эти вещи. Если они попробуют эти вещи продать или самостоятельно вывезти с территории Республики Беларусь, то наступит такая же ответственность, как за вывоз других категорий антиквариата.

Вне закона использование металлоискателя и уж тем более раскопки! Для этого требуется профессиональное образование археолога и соответствующее разрешение.

Игорь Верченов, поисковик:

Я не считаю, что приношу какой-то вред, выйдя в поле с металлодетектором, найдя какие-то там одну-две монетки, которые однозначно не будут интересны нашим археологам.

С приборным поиском Игорь познакомился восемь лет назад. Увлекся почти сразу, а потом увлек и супругу. Но что теперь делать с семейной традицией?

Игорь Марзалюк:

Скажите, пожалуйста, а что, эти поля, по которым они ходят, это их собственность? Есть владелец. В любом случае, если не говорить про археологию, они занимаются незаконными земляными работами – это раз (вы же понимаете, что они не согласовывают это с председателем колхоза). А во-вторых, они на это не имеют права потому, что это объект археологического наследия. Когда такие поселения находят археологи, они регистрируют и ставят под охрану.

Поэтому и это не выглядит такой безобидной игрой, хобби. Потому что реально они нарушают структуру культурного слоя.

Не совсем верят и в бескорыстность искателей сокровищ. Да, есть те, для которых это действительно хобби. Но есть и другие, сделавшие поиск серьезным бизнесом. И как не поверить, глядя на эти кадры с традиционной встречи коллекционеров. Или вот объявление с интернет-аукциона. С молотка здесь уходят украшения восьмого века, раритетная экипировка, а главное –уходит история.

У каждого героя нашего репортажа своя правда. Но есть в этой истории общий знаменатель.

Поисковик Олег ведет нас в Скробовский лес. Сто лет назад, во время Первой мировой, неподалеку был лагерь австро-венгерских войск, а совсем недавно здесь побывали «черные копатели». Разрытые могилы, разбросанные останки. Жуткая картина, но еще страшнее люди, совершившие такое...

Олег, поисковик:

Просто скотство, потому что нельзя так делать. У нас, славян, положено захоронить человека, не трогать его, потому что он умер. Можно только молиться за его упокоение и все.

Суровый, чем-то похожий на лесника, он попросит нас не задерживаться со съемкой в этом месте. Как признается, на то, что произошло здесь, больно смотреть до сих пор. Останки погибших бойцов местные, среди которых и наш герой, собирали по всему лесу. Совсем скоро воины снова обретут покой. А вот тем, кто оставил здесь черную метку, о спокойствии придется забыть.