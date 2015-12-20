К 15-летию СТВ телекомпания сняла видеокалендарь на 2016 год

Новости Беларуси. СТВ готовится к новому году, который на этот раз совпадет с 15-летием телеканала. Ко дню рождения ведущие предстали в весьма неожиданных образах, для создания которых было потрачено много часов кропотливой работы гримеров, операторов и режиссеров. А вот что из этого получилось? Корреспондент программы «Неделя» на СТВ заглянула на съемочную площадку.

Всю неделю разнообразные образы и декорации стремительно сменялись в павильоне «Беларусьфильма». В лучших киношных традициях, но с телевизионной оперативностью команда СТВ снимала 12 роликов, этакий видеокалендарь на будущий год.

Не успели отснять коня железного, как площадку принялись застилать опилками и в павильоне появился следующий участник съемок. Вороной красавец Гамбит под стать имени с порога сделал ход конём – и возле него уже «паслась» вся съемочная группа.

За угощение Гамбит, ласково Гоша, отблагодарил покладистым нравом и артистизмом.

Это лишь пара трюков из репертуара Гоши. Он настоящая звезда цирковой арены. А вот под софитами на съемках оказался впервые.

Теледебют в образе жокея ждал и ведущего новостей спорта Сергея Прохорова.

Журналистам не привыкать менять профессию, да и некоторые ведущие СТВ могут похвастаться актерским образованием, так что перевоплощения – от греческих богинь до спортсменов-армрестлеров давались легко. Сложнее пришлось с реквизитом, чтобы передать атмосферу всех задуманных сюжетов.

Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Каждый ролик разный. У нас тут тебе и сова, и конь прискакал. Тут тебе и красками холи кидаемся, и шарики в небо запускаем.

Одному из ведущих, пока сохраним интригу, для роли пришлось искусственно состариться, а Егор Хрусталев наоборот совершил камбэк. Вместе с юной ведущей Машей перенесся во времена, когда его дочь была не только тёзкой, но и ровесницей партнерши по съемкам.

Егор Хрусталев, ведущий СТВ:

Мой маше 18. У меня очень большие ностальгические воспоминания, когда держу Машу на руках, она бежит ко мне. Как-то даже жалко, что моя Маша выросла!

Мария Корнеева, ведущая проектов СТВ:

Было интересно, что шарики были!

Макияжем гримеры на съемках не ограничились. Благодаря бодиарту лица теледив буквально расцвели.

Ирина Смольская, ведущая, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

В преддверии Нового года всегда вот такие гениальные идеи приходят, новые образы и, поверьте, это очень интересно.

Тщательно растушеванные тени и ресничка к ресничке. Но скоро вместо идеального макияжа на лице Екатерины Забенько будут совсем другие краски.

Платье в процессе решили заменить на джинсы. А светлую обувь обезопасить целофаном. И тут соведущим ток-шоу «Такова судьба» пришлось покориться судьбе и команде режиссера…

Красок досталось и съемочной группе. И вот тот самый момент, когда известный юморист и шоумен Антон Мартыненко на шутку: «У вас воду отключили?!» – не сразу находится, что ответить.

Екатерина Забенько, ведущие СТВ:

Дело в том, что я яркие краски окрасились сегодня даже, мне кажется, даже все наши внутренние органы. Потому что то количество краски, которое мы сегодня съели, способно изменить нас изнутри. Жизнь стала ярче!

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

У меня, если честно, долго рука на Катю не поднималась. Но какая умница Катя! Она открыла свою социальную сеть, показала мне пару фотографий, где она повела себя по отношению ко мне не очень порядочно, не очень культурно. И дала мне этим самым такую хорошую мотивацию!

Все, что олицетворяет «Столичное телевидение» за 15 лет своей работы – оперативность, мудрость, стремительность, гармонию, красоту, – постарались передать участники проекта. Что получилось, скоро увидим в эфире.

Кристина Момот, ведущая СТВ:

Я стояла у самых истоков этого канала, когда мы все вместе ютились в маленьком кабинетике, писали тексты прямо на коленке, ездили на съемки на общественном транспорте. Я помню, как все это было. И вот за 15 лет канал разросся, пришли новые люди, новые корреспонденты, появилась новая техника, новые программы.