Александр Лукашенко поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником

Новости Беларуси. День работника органов государственной безопасности отмечают 20 декабря в Беларуси. По всей стране проходят торжественные мероприятия. В Минске и областных центрах сотрудники и ветераны службы госбезопасности возлагают цветы к бюсту Феликса Дзержинского и памятникам Победы. В управлениях КГБ руководители поздравляют своих сотрудников, чествуют ветеранов.

С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов органов госбезопасности поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня белорусская спецслужба эффективно решает ответственные задачи по обеспечению национальной безопасности страны, защите ее конституционного строя от внешних и внутренних угроз, вносит весомый вклад в поддержание социально-политической стабильности и правопорядка в обществе. Ваши высокий профессионализм, целеустремленность, мужество и верность долгу надежно служат укреплению суверенитета и целостности нашей Родины.