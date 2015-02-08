«Шабашные» будни: что привлекало белорусских строителей за границей и почему россияне уже сами едут к нам

Новости Беларуси. От цен – к зарплатам, которые тоже, как известно, познаются в сравнении. Речь о белорусских строителях, которые еще несколько лет назад едва ли не массово отправлялись за длинным рублем на российские стройки. Российский рубль после известных событий стал заметно короче, а потому на родине сейчас трудиться куда выгоднее.

Тем самым решена и проблема острого кадрового голода в строительной отрасли Беларуси – на смену пришло если не изобилие, то вполне достойное соотношение спроса и предложения, который, к слову, стал привлекательным уже и для российских специалистов.

Вахтовый метод, вагончики на 6, а то и 8 человек. Чтобы более или менее заработать, мотался по зарубежным стройкам месяцев по 5-6 подряд. Сегодня Сергей вспоминает и то, как спал по четыре часа в сутки, и то, как обманывали нерадивые работодатели.

Сергей, строитель:

Работали в Подмосковье, в Краногорске. Отработали, наш посредник не заплатил, меня и еще пять человек из Гродненской области отправили домой пешком, добирались. Ни денег, ничего. Просто паспорт в руках. И все. Нашли направление, в какое идти. Через четыре дня я дома был.

Таких историй, да и пострашнее, у Сергея с товарищами вполне хватило бы на детективный сериал. За плечами – шестилетний стаж. Когда-то на легальные и не очень российские стройки подзаработать уезжали сотни и даже тысячи белорусов. Правда, романтика шабашек уже в прошлом.

Сергей, строитель:

Невыгодно туда ездить. Сейчас курс доллара здесь неплохой, а цены не изменились на бетон, на работу. Из нашей бригады все сейчас сидят в Беларуси. Здесь на сегодняшний день12 человек уже работает, нашли монолитные работы, стройка. Всех все утраивает. Никто, сказали, больше туда не поедет.

Дома работать безопаснее и выгоднее. Из России Сергей вернулся в конце декабря. Сейчас ищет вакансии на Родине.

Сергей, строитель:

Есть варианты. Здесь предлагают работать по моей профессии – плотник-бетонщик. Зарплата – 14 млн. Своевременная оплата, предоставляют общежитие, питание, спецодежду. Хороший вариант. В Москве этого сразу не добьешься.

О ситуации на рынке вакансий не понаслышке знает технический директор молодой, но амбициозной строительной компании. Раньше найти высококлассного специалиста было не так просто.

Никита Козел, технический директор строительной компании:

Реально квалифицированные люди были трудоустроены. Совсем недавно брали людей лишь бы заполняли ниши. А сейчас? Приведу такие цифры: нужен был прораб, и в течение двух дней было порядка 60 предложений, из которых мы смогли подобрать достойного, молодого, перспективного человека. Сейчас уже можно выбирать по критериям, которые подходят работодателям.

Сегодня белорусские компании предлагают хорошие условия. И главное преимущество – надежность и уверенность в завтрашнем дне.

Никита Козел, технический директор строительной компании:

Сейчас стабильность в работе – основной критерий, по которому люди идут к тебе работать.

Ситуация сложилась уникальная. Еще пару лет назад сфера испытывала острый кадровый голод. Строителей не хватало. Сегодня дефицита специалистов, по сути, нет. Такой вывод можно сделать и проанализировав официальную статистику.

Татьяна Кудевич, начальник управления занятости населения Мингорисполкома:

Есть вероятность, что многие организации укомплектованы кадрами и у них такой вопрос остро не стоит. По сравнению с прошлым годом количество вакансий снизилось.

Конечно, далеко не все соискатели и наниматели встречаются в службе занятости. Вакансии – в открытом доступе, высококвалифицированные специалисты находят работу сами. Да и в трудовые книжки шабашные будни заносили не все. Поэтому реально оценить, каков же наплыв вернувшихся из-за границы строителей, сложно. Зато о тенденции говорить можно наверняка.

Эти жилые дома возводит крупная белорусская компании. Частный застройщик. Именно сюда устроился на работу Андрей. Когда-то он тоже пытался заработать в России.

Андрей Сухонос, строитель:

Были такие месяцы, что можно было заработать, а были, что ни с чем домой ехал.

Работал и в Москве, и в Питере на крупных объектах. Строил даже Центробанк. За те полтора года, что работает в Минске, ни разу не пожалел, что вернулся. В зарплате, говорит, нисколько не потерял.

Андрей Сухонос, строитель:

С тем, что там сейчас творится, наверное, выиграл. У нас стабильная зарплата.

Надеялся на заграничные заработки и Иван. Ожидания не оправдались. От роли гастарбайтера устал.

Иван Волков, строитель:

Ни к кому обратиться не можешь, друзей нет. Приехал и работаешь. Пару человек из Беларуси были, а остальные – узбеки, татары. Не поймешь. Жить негде, жили на стройке, ели там же. Ничего хорошего. Денег, по сути, тех не зарабатываешь, которые здесь.

Уже больше года Андрей с Иваном работают в одной компании. Коллектив сложился, условия хорошие. Семья рядом. На жилье и дорогу в России тратить не надо. Выгода очевидна, так что на заработки за границу больше не собираются.

Иван Волков, строитель:

Нет, никогда, там нечего делать. Сейчас тем более. Два года назад были условия лучше.

Работодатели бывают разные. И в Беларуси, и за рубежом. Предложения появляются и очень выгодные, и куда менее привлекательные. Но средние зарплаты по отрасли в соседних странах сейчас сопоставимы.

Как говорят сами строители, у нас в районе 13-14 миллионов белорусских рублей, но заработать можно и до 22. Зависит от объекта и квалификации специалиста.

Из той же России раньше привозили тысячу-полторы, но российский рубль обесценился, то есть зарплаты упали. Изучаем вакансии. Среди предложений находим вполне показательные примеры.

Прямая работа на монолит в Петербурге. От 45 до 60 тысяч российских рублей (от $650 до $875).

Рабочие на монолит. Минск. От 15 500 000 до 23 000 000 белорусских рублей (от $1000 до $1500).

Москва. В крупную, зарекомендовавшую себя компанию требуются разнорабочие на стройку. Работа вахтовым методом, проживание в комфортабельном общежитии, еженедельные авансы, бесплатная фирменная одежда. Заработная плата от 30 000 российских рублей (от $437).

Минск. Строительная компания приглашает на работу строителя-разнорабочего. Приветствуются бригады. Зарплата 2 раза в месяц, без задержек. Иногородним жилье. Спецодежда. Заработная плата от 16 500 000 до 18 000 000 белорусских рублей (от $1070 до $1170).

Отделочник на крупные строительные объекты Российской Федерации (северные регионы). Заработная плата от 40 000 до 80 000 российских рублей (от $580 до $1165).

Строитель-отделочник. Минск. Иногородним общежитие, возможен вахтовый метод. Заработная плата от 15 500 000 до 17 000 000 белорусских рублей (от $1000 до $1340).

Снежана родом из Сибири, но работает на белорусской стройке. Переехала в Минск вслед за мужем. Сегодня он также трудится в нашем строительном тресте, хотя начинали карьеру на российских объектах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Снежана Давыдова, строитель:

Меньше стала зарплата, расценки упали на отделку, на ремонт, поэтому решил поехать сюда. Я долго не думала, а сюда приехали – здесь понравилось.

На новом месте нашли работу, сотрудникам из Кемерово трест помог с общежитием. Освоились в Беларуси быстро. Чужой здесь себя Снежана уже давно не чувствует.

Снежана Давыдова, строитель:

Здесь как-то все красиво, уютно, как дома. Мне нравится. Как будто здесь всегда жила. Уезжать отсюда неохота.

Зимний период – для строителей не сезон. Многие компании активизируются весной, начнут интенсивнее набирать сотрудников. Возможно, тогда станет еще очевиднее, что «не сезон» для строительных кадров на родине давно закончился.