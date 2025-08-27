«Проходные баллы выше 300» – на какие специальности в БГПУ самый большой конкурс, ответила эксперт
Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР
Наталья Надольская, ведущая:
Как вы оцениваете вступительную кампанию? Сколько абитуриентов к вам придут?
Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ им. М.Танка:
Эта вступительная кампания для нас прошла успешно. Мы набрали порядка двух тысяч студентов первого курса. Это ребята действительно с высокими баллами. Они у нас поступали по нескольким траекториям, как и в другие вузы Республики Беларусь.
У нас достаточно большой блок ребят, которые будут обучаться на условиях целевой подготовки – это порядка 400. То есть это те ребята, которые выбрали не только заранее свою профессию, но и место своей будущей работы. То есть свое первое рабочее место. У нас большой процент ребят, которые выпускники педагогических классов. Это ребята, которые прошли свои уже первые педагогические пробы, на собеседованиях показали высокий уровень желания и стремления к освоению педагогических специальностей. Таких ребят у нас в 2025 году порядка 300, выпускников педагогических классов.
Юрий Святокум, ведущий:
На педагогические специальности? Вообще, общая динамика роста наблюдается именно на педагогику?
Вероника Радыгина:
Да, мы видим увеличение конкурса на место по целому ряду специальностей. Мы видим такую тенденцию, что у нас в 2025 году более чем на половину специальностей, проходные баллы выше 300. Эти показатели нас радуют.
Наталья Надольская:
Самые конкурентные специальности какие?
Вероника Радыгина:
Есть традиционные. Мы говорим, что XXI век – это век психологии. Поэтому традиционно у нас на психологию высокие конкурсы, проходные баллы. Они у нас – к 350 баллам. Конкурс примерно три-четыре человека на место, в зависимости целевой это набор либо общий набор. В 2025 году у нас одна специальность удивила и порадовала – это художественное образование. Художественное образование, как на целевом наборе, так и на общем конкурсе, показала высокий конкурс – примерно пять человек на место было на эту специальность. Мы на 2026 год планируем увеличение контрольных цифр приема на эту специальность. Мы видим на нее повышенный спрос в 2025 году.
Подробности в видео.
Фото: pixabay