«Проходные баллы выше 300» – на какие специальности в БГПУ самый большой конкурс, ответила эксперт

Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР Наталья Надольская, ведущая:

Как вы оцениваете вступительную кампанию? Сколько абитуриентов к вам придут?

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ им. М.Танка:

Эта вступительная кампания для нас прошла успешно. Мы набрали порядка двух тысяч студентов первого курса. Это ребята действительно с высокими баллами. Они у нас поступали по нескольким траекториям, как и в другие вузы Республики Беларусь. У нас достаточно большой блок ребят, которые будут обучаться на условиях целевой подготовки – это порядка 400. То есть это те ребята, которые выбрали не только заранее свою профессию, но и место своей будущей работы. То есть свое первое рабочее место. У нас большой процент ребят, которые выпускники педагогических классов. Это ребята, которые прошли свои уже первые педагогические пробы, на собеседованиях показали высокий уровень желания и стремления к освоению педагогических специальностей. Таких ребят у нас в 2025 году порядка 300, выпускников педагогических классов. Юрий Святокум, ведущий:

На педагогические специальности? Вообще, общая динамика роста наблюдается именно на педагогику?

Вероника Радыгина:

Да, мы видим увеличение конкурса на место по целому ряду специальностей. Мы видим такую тенденцию, что у нас в 2025 году более чем на половину специальностей, проходные баллы выше 300. Эти показатели нас радуют. Наталья Надольская:

Самые конкурентные специальности какие?