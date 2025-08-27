Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР

Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
«Проходные баллы выше 300» – на какие специальности в БГПУ самый большой конкурс, ответила эксперт
Юрий Святокум, ведущий:
Насколько я помню еще из своей молодости, в РТИ всегда был высокий конкурс. А что вы можете сказать про проходные баллы сегодня? Они становятся выше?
Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:
Да, в 2025 году немного выше, чем в 2024 году. Это говорит о том, что все-таки централизованный экзамен и централизованное тестирование очень сильно мотивируют к достижению этих баллов. Соответственно, этому уделяется достаточно большое внимание. На наши специальности некоторые конкурс был выше, чем 390 баллов.
Юрий Святокум:
Какие специальности?
Максим Давыдов:
Это, допустим, программная инженерия и электронная экономика. Все остальные тоже выше 300 баллов, конечно, с большим запасом. То есть необходимо очень хорошо работать, быть очень работоспособным для того, чтобы попасть в вуз. Это не может не радовать, потому что потом напрямую влияет на качество наших выпускников.
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