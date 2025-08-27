Программная инженерия и электронная экономика – о популярных специальностях поговорили с проректором БГУИР

Экзамены, ЦТ, стрессы уже позади. Приемная кампания в белорусские вузы завершилась. Вчерашние школьники снова в строю. Теперь их ждут однокурсники, преподаватели и настоящие испытания – первые сессии и гранит науки. О том, какие специальности сегодня в топе и почему все больше студентов выбирают целевой путь, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Проходные баллы выше 300» – на какие специальности в БГПУ самый большой конкурс, ответила эксперт

Юрий Святокум, ведущий:

Насколько я помню еще из своей молодости, в РТИ всегда был высокий конкурс. А что вы можете сказать про проходные баллы сегодня? Они становятся выше?